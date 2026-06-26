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Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
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Casa de Campo Fashion Week
Casa de Campo Fashion Week

Custo Barcelona ilumina Casa de Campo Fashion Week con una explosión de color y energía urbana

"We Own the Light" fusiona tejidos metálicos, siluetas relajadas y estampados vibrantes en una colección donde el lujo urbano y la libertad creativa marcan el ritmo

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    Custo Barcelona ilumina Casa de Campo Fashion Week con una explosión de color y energía urbana
    La firma española Custo Barcelona fusiona lamé, transparencias y estampados gráficos en una colección inspirada en la energía, la libertad y el lujo urbano en Casa de Campo Fashion Week. (FUENTE EXTERNA)

    Si hubo una colección que entendió la moda como una descarga de energía y color en la primera edición de Casa de Campo Fashion Week, fue We Own the Light, la propuesta de la firma española Custo Barcelona.

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      Fiel a su ADN irreverente, la marca presentó una pasarela donde el dinamismo, la libertad y la experimentación textil se transformaron en una auténtica declaración de estilo.

      Cuando la luz se convierte en protagonista

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      La colección encontró en la luz su principal inspiración. Destellos multicolor recorrieron las prendas a través de una mezcla de tejidos metálicos, entre ellos el lamé, que en sus diferentes tonalidades reflejaba el movimiento y convirtió cada salida en una experiencia visual vibrante.

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        El resultado fue una propuesta que respiraba optimismo, vitalidad y una actitud desenfadada.

        Las siluetas de corte imperio convivieron con transparencias, pequeños vuelos en espiral y construcciones ligeras que aportaron movimiento constante a las prendas. Todo parecía fluir con naturalidad mientras las piezas se desplazaban sobre la pasarela, evocando una estética nocturna, urbana y contemporánea.

        Custo Barcelona mantuvo intacta su esencia a través de un lenguaje donde nada buscaba ajustarse al cuerpo de manera convencional. Las mangas se ampliaron, los volúmenes ganaron protagonismo y las camisetas estampadas volvieron a ocupar un lugar central dentro de la colección.

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          Sus impresiones textiles, convertidas en auténticos murales gráficos, funcionaron como un medio de expresión libre, sin etiquetas ni distinciones de género.

          La propuesta también destacó por el equilibrio entre comodidad y sofisticación. Cada prenda transmitió una sensación de libertad que conectó con un estilo de vida dinámico, donde vestir se convirtió en una forma de expresar personalidad más que de seguir reglas.

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            Más que una colección, We Own the Light fue una invitación a vestir desde la energía interior. Custo Barcelona volvió a demostrar que su universo creativo se construye a partir del color, la experimentación y una visión profundamente optimista de la moda.

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            En Casa de Campo Fashion Week, la firma española dejó claro que la luz no solo iluminaba las prendas: también definía la actitud de quien las lleva.

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            TEMAS -

              Diseñadora de moda, curadora, maestra y crítica de moda.