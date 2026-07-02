De la pasarela al cine: la visión artística de Miguel Genao

Frank Pérez y Miguel Genao conforman la reconocida firma de moda. ( DIARIO LIBRE/JUAN ANTONIO GUIO )

La firma dominicana Miguel Genao sigue ampliando su universo creativo más allá de la pasarela.

Luego de hacer historia al convertirse en la primera marca local en presentar un desfile individual en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito con "Chapter II", la casa de moda llevó el proyecto al cine con un documental sobre la colección, exhibido como parte de la cartelera del reciente Festival de Cine Fine Arts Hecho en RD.

Dos escenarios distintos, pero una misma intención: reafirmar que la moda también es arte.

"Chapter II" retoma la historia iniciada con "Chapter I", una propuesta que explora el ADN de la marca a través de la rebeldía punk, la identidad caribeña y la artesanía. Para el diseñador Miguel Genao, este segundo capítulo responde a una visión concebida desde el principio como una trilogía.

La idea, dice, es narrar la historia "como si fuera una película", donde cada colección representa un capítulo.

Sobre la pasarela, esa narrativa tomó forma en la colección más extensa que ha desarrollado la firma: 76 looks femeninos y masculinos, acompañados de accesorios, calzado, joyería, bolsos y gorros creados por el propio atelier.

Para Frank Pérez, director creativo de la línea masculina de la firma, el desfile también fue una demostración del potencial de la industria creativa dominicana.

"Se vio mucho talento, creatividad y esfuerzo. Demostramos que en el país hay capacidad para hacer cosas grandes. Fue una puesta en escena que elevó el estándar y motivó a otros a arriesgarse más en la moda", afirma.

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El Teatro Nacional añadió una carga simbólica especial al proyecto. "No me lo creo todavía, porque internamente sabemos todo lo que tuvimos que batallar para llegar ahí y poner sobre la mesa el tema de que la moda está siendo vista como arte", dice Genao. "Ya puedo decir que me siento realizado como artista".

La colección también profundiza en el concepto visual que la marca define como dark tropical, una mezcla entre la estética oscura que marcó los inicios del diseñador y una nueva valoración del Caribe.

"Me di cuenta de que duré muchos años desaprovechando la belleza del Caribe", explica Genao, quien fusiona accesorios y detalles de inspiración gótica con colores, materiales y referencias propias de la cultura dominicana.

Otro de los pilares de "Chapter II" es la artesanía. "Cuando ves una pieza de cerca, notas las horas de trabajo que hay detrás. Eso no se puede replicar en producción masiva", sostiene Pérez.

En el cine

El documental "Chapter 2 SS/27" ofrece una mirada al proceso creativo detrás de la colección.

"Para nosotros ha sido un sueño poder llevar la moda dominicana al nivel de las artes escénicas, en el escenario más importante del país", expresó Miguel Genao, quien también reiteró la importancia de seguir impulsando el diseño local.

"Aquí hay buena moda, lo que necesitamos es apoyo y que la moda sea vista como arte, no como una indumentaria cualquiera", concluyó.

La producción del documental estuvo a cargo de Juan Mendoza y Fabiana Ocando, junto a Fabrizzio Ferigo, Carlos Olivero y Mateo Ovalle, quienes asumieron el reto de trasladar a la pantalla la experiencia creativa y estética que dio vida a "Chapter II".