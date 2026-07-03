El futuro financiero de la moda será sostenible

Las nuevas reglas del negocio de la moda incluyen la sostenibilidad. ( SHUTTERSTOCK )

Durante años, la sostenibilidad fue vista en la industria de la moda como un compromiso ambiental o una herramienta para fortalecer la reputación de las marcas.

Sin embargo, ese escenario está cambiando rápidamente. Hoy, los efectos del cambio climático, las nuevas regulaciones y la presión sobre las cadenas de suministro están haciendo que la sostenibilidad deje de ser un tema exclusivo de responsabilidad corporativa para convertirse en un factor determinante del desempeño financiero.

Las finanzas se encuentran con la sostenibilidad

Esa es la principal conclusión de Fashion CFO Agenda 2026: Building Financial Resilience Through Sustainability , el más reciente informe elaborado por Global Fashion Agenda (GFA) y Boston Consulting Group (BCG) , presentado durante el Global Fashion Summit .

El estudio se sustenta en entrevistas con más de 30 directores financieros (CFO) y altos ejecutivos del sector, además del análisis de más de 150 marcas de moda.

El documento muestra que los responsables financieros de las empresas tienen ahora un papel decisivo para ayudar a sus organizaciones a enfrentar un entorno marcado por la volatilidad, al tiempo que aprovechan las oportunidades económicas que ofrece la sostenibilidad.

Más costos, más riesgos... y también nuevas oportunidades

La investigación advierte que las alteraciones climáticas ya están impactando directamente los costos de producción. Las interrupciones asociadas al clima han provocado incrementos de precios que, en materias primas esenciales como el algodón y la lana, pueden llegar hasta duplicarse.

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A esto se suma un panorama regulatorio cada vez más exigente. Normativas como la responsabilidad extendida del productor para textiles podrían reducir en alrededor de un 4 % las ganancias netas de las grandes empresas de moda masiva hacia 2030.

Paradójicamente, el mismo informe señala que estas presiones también abren una importante oportunidad de negocio. Cerca del 70 % de las emisiones de gases de efecto invernadero del sector podrían reducirse mediante medidas de bajo costo o incluso con iniciativas capaces de generar ahorros económicos.

Según el análisis de GFA y BCG, las empresas que han incorporado estrategias sostenibles de manera eficiente no solo han logrado disminuir costos operativos, sino también incrementar sus ingresos.

Además, los ejecutivos entrevistados destacan beneficios adicionales como procesos más eficientes gracias a una mayor transparencia, un mejor control de las operaciones, un fortalecimiento de la marca y un mayor compromiso de los colaboradores.

El nuevo protagonismo de los CFO

Aunque la sostenibilidad ocupa un lugar cada vez más relevante en la economía del sector, el estudio detecta una paradoja.

Las menciones sobre este tema en las presentaciones de resultados financieros de las compañías de moda han disminuido cerca de un tercio desde 2022, mientras asuntos como la inteligencia artificial, la volatilidad de los ingresos y el comercio internacional han ganado protagonismo.

Sin embargo, para los autores del informe, la sostenibilidad está dejando de ser un tema paralelo para integrarse de lleno en las decisiones financieras.

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La mayoría de los CFO consultados considera que la sostenibilidad es "muy importante" o incluso "crítica" para la estrategia de sus empresas. No obstante, solo una parte de ellos reconoce que estas consideraciones ya están plenamente incorporadas en los sistemas de control financiero o reflejadas mediante indicadores económicos.

El informe sostiene que los directores financieros que integran criterios de sostenibilidad en la planificación anual, el control financiero cotidiano y la asignación estratégica de capital están mejor preparados para gestionar riesgos, controlar costos y crear valor sostenible a largo plazo.

Para lograrlo, deben trabajar de manera coordinada con los responsables de sostenibilidad (CSO) y con otros actores tanto dentro como fuera de la organización.

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Alfonso Astudillo, managing director y socio de BCG, resume el cambio de paradigma al señalar que la sostenibilidad ya no puede entenderse como una agenda separada del negocio, ya que hoy influye directamente en los costos, los riesgos y el desempeño financiero de las empresas.

En ese contexto, afirma que el reto para los CFO consiste en convertir esas presiones en decisiones financieras más resilientes, priorizando inversiones que generen valor económico al mismo tiempo que impulsan un impacto sostenible.

En la misma línea, Federica Marchionni, CEO de Global Fashion Agenda, sostiene que, en un entorno marcado por la creciente volatilidad, la sostenibilidad ha dejado de ser un asunto periférico para convertirse en una fuerza que moldea la economía de la industria.

Según explica, la resiliencia del sector dependerá de incorporar la sostenibilidad en las principales decisiones financieras, en línea con las prioridades establecidas por la Fashion CEO Agenda, permitiendo que los CFO transformen esas ambiciones en inversiones disciplinadas, una mejor gestión del riesgo y una creación de valor sostenible en el largo plazo.