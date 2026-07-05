El vestido de novia de Taylor Swift: un exclusivo diseño de Dior Couture para su boda

Travis Kelce y Taylor Swift confiaron en Dior Couture para sus trajes de boda. ( FUENTE EXTERNA )

Hay novias que sueñan durante años con el vestido perfecto y otras que simplemente esperan a encontrar a la persona indicada. Taylor Swift pertenece al segundo grupo.

Y cuando llegó el momento de casarse con Travis Kelce en el Madison Square Garden, el pasado 4 de julio, la cantante encontró también el diseño con el que quería sellar ese capítulo de su historia.

Para la ocasión, Swift hizo su debut como novia de Dior Couture con un vestido exclusivo creado por Jonathan Anderson, el diseñador que ha conquistado a Hollywood con su visión contemporánea de la alta costura, según comunicó la misma firma Dior.

El resultado (del que todavía no hay fotos oficiales) fue un diseño elegante, de líneas depuradas y confeccionado especialmente para ella.

El estilismo se completó con joyas de Cartier y unos zapatos de Christian Louboutin, también realizados a medida, en una apuesta por el lujo discreto que dejó que el vestido fuera el gran protagonista.

La elección no fue del todo inesperada para quienes siguen de cerca sus apariciones públicas.

Meses antes, la artista había despertado las especulaciones al llevar un mini Lady Dior amarillo de edición limitada diseñado por Anderson, un guiño que hoy muchos interpretan como un adelanto de la colaboración que culminó en uno de los vestidos más comentados del año.

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Kelce, conocido por su afinidad con la moda urbana, también apostó por Dior para la ocasión. El jugador vistió un esmoquin confeccionado a medida, acompañado de zapatos personalizados de Christian Louboutin, logrando una imagen perfectamente coordinada con la de la novia.

Lujo hasta en los detalles

Como toda gran boda, hubo espacio para los detalles cargados de significado. Siguiendo la tradición de llevar "algo azul", Swift incorporó una pulsera de zafiro que, según ha trascendido, fue un regalo de Travis Kelce, un gesto que añadió un toque sentimental a un estilismo impecablemente ejecutado.

Lo cierto es que la artista nunca imaginó este momento con demasiada anticipación. En una entrevista concedida a Heart Breakfast el pasado octubre, confesó que nunca había fantaseado con el día de su boda.

"Uno pensaría que yo habría sido el tipo de persona obsesionada con la idea de la boda durante toda su vida. Pero, en realidad, nunca pensé en qué haría o qué querría hasta que conocí a esa persona", expresó.

Y, cuando ese día finalmente llegó, lo hizo con un vestido que marcó su esperado estreno en el universo de Dior Couture y confirmó que, en ocasiones, las mejores elecciones no son las que se planean durante años, sino las que llegan en el momento preciso.