Marisol Henríquez presenta la colección "Entrelazado Tropical" en Fashion Freak Fest

La diseñadora dominicana Marisol Henríquez durante la presentación de su colección en Fashion Freak Fest. ( FUENTE EXTERNA )

La diseñadora dominicana Marisol Henríquez presentó su más reciente colección "Entrelazado Tropical" durante el Fashion Freak Fest 2026, una propuesta que exalta la riqueza cultural, la creatividad artesanal y la esencia vibrante del Caribe a través de un lenguaje contemporáneo de la moda.

Bajo el sello Tejamani by Marisol Henríquez, la colección encuentra inspiración en la exuberancia de la naturaleza tropical, los tonos cálidos y vibrantes de la tierra y la belleza de las fibras naturales, combinando tradición e innovación en una propuesta que reafirma el valor del diseño artesanal dominicano.

Uno de los elementos distintivos de "Entrelazado Tropical" es la incorporación de la técnica Tejamani, creada hace varios años por la diseñadora. Mediante tejidos, entramados y acabados elaborados a mano, cada pieza pone en valor la artesanía como una manifestación de identidad, arte y expresión cultural.

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En su primera participación en el Fashion Freak Fest 2026 que organiza Marielle Araujo, en una misma pasarela mostró vestidos, conjuntos, bolsos y carteras artesanales que dialogan entre sí para conformar una colección sofisticada y contemporánea.

Cada diseño refleja la dedicación y el talento de las manos artesanas, mientras las texturas, formas y detalles evocan la estrecha conexión entre la mujer, la naturaleza y sus raíces.

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"Con esta propuesta rindo homenaje a la autenticidad, la herencia cultural y al poder transformador de la artesanía dentro de la moda", afirmó la diseñadora.

"Cada creación narra una historia donde convergen tradición, elegancia e innovación, proyectando al mundo una visión única de la creatividad dominicana", concluyó Henríquez.

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Fashion Freak Fest celebró su cuarta edición en el Hotel Embassy Suites by Hilton Santo Domingo, presentando Maison Caribe, una propuesta creativa que redefinió la moda desde una perspectiva caribeña contemporánea, fusionando identidad, sofisticación y cultura en una experiencia única.

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