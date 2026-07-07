Vozinha protagoniza la nueva colaboración de Nike y Off-White

El arquero brasileño Vozinha en nueva colaboración de Nike y Off-White. ( FUENTE EXTERNA )

En el fútbol, las grandes historias suelen escribirse con atajadas, goles y títulos. Sin embargo, algunas trascienden el terreno de juego y encuentran un nuevo escenario en la moda.

Ese es el caso del arquero brasileño Vozinha, una de las grandes revelaciones del Mundial 2026, quien ahora suma un nuevo logro al convertirse en el rostro oficial de la icónica colaboración entre Nike y Off-White.

Tras cautivar a millones de aficionados con su personalidad auténtica y actuaciones memorables en la portería, el guardameta da un paso firme hacia el mundo de la moda.

La campaña, que ya circula con fuerza en redes sociales, lo muestra vistiendo las piezas más exclusivas de la colección, así como los codiciados botines diseñados para esta colaboración que fusiona deporte, lujo y diseño contemporáneo.

Con una estética minimalista y urbana, las imágenes reflejan la esencia que convirtió a la alianza entre Nike y Off-White en una de las más influyentes de la moda deportiva.

La presencia de Vozinha aporta frescura y autenticidad a una campaña que rápidamente se volvió viral, consolidando al futbolista como una nueva figura con proyección más allá del deporte.

Hace apenas unas semanas, el arquero era prácticamente un desconocido para buena parte del público internacional. Su irrupción en el Mundial cambió el rumbo de su carrera: primero conquistó a los aficionados con sus actuaciones y carisma, y ahora se abre camino como un inesperado referente de estilo.

Moda y deporte

El salto de los deportistas al mundo de la moda es una tendencia cada vez más consolidada. Figuras como David Beckham, Lewis Hamilton, Naomi Osaka y Kylian Mbappé han protagonizado campañas para firmas de lujo como BOSS, Dior y Louis Vuitton, demostrando que el estilo también forma parte de su marca personal.

Incluso Lionel Messi y Cristiano Ronaldo hicieron historia al aparecer juntos en la icónica campaña de Louis Vuitton antes del Mundial de Catar 2022.

Vozinha parece haber entendido ese nuevo lenguaje y comienza a escribir un capítulo en el que el deporte y el estilo caminan de la mano.

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