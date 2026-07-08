Balenciaga vuelve con sus elegantes volúmenes a la alta costura

Diseño de la colección de alta costura de Balenciaga. ( FUENTE EXTERNA )

El diseñador Pierpaolo Piccioli presentó este miércoles su primera colección de alta costura para Balenciaga, con generosos volúmenes y mucha estructura, marca de la legendaria casa, en un desfile plagado de estrellas.

"Un homenaje a los principios de Balenciaga como casa de alta costura, con sus singularidades, sus verdades", detalla el manifiesto del estilista italiano.

Piccioli tomó el año pasado el relevo del provocador modisto georgiano Demna que, durante la década que estuvo al mando de la firma fundada por el español Cristóbal Balenciaga en 1917, trajo una época próspera, pero también momentos controvertidos.

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El diseñador italiano, que trabajó 25 años en Valentino, ocho de ellos como director artístico, propuso en su debut para la alta costura de Balenciaga muchos conjuntos con pantalones muy amplios, de corte preciso, combinados con capas globo de gazar de seda, ese tejido imaginado por el modisto vasco que le permitía crear formas y volúmenes.

Varios vestidos tenían acabados voluminosos, otros más geométricos, y también hubo piezas más fluidas, en muselina o detalles de plumas.

La paleta cromática combinaba el blanco y el negro, con colores intensos como el verde, el rosa fosforescente o el púrpura.

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Al final, la colección recuerda "la obsesión de Cristóbal Balenciaga por la tridimensionalidad, por la costura como verdadera escultura", añade la nota de prensa sobre el estilista español, conocido como el arquitecto de la moda.

Como es habitual, Piccioli saludó al final del desfile, pero salió acompañado de su equipo, todos con bata blanca.

Organizado en los jardines de la ciudad universitaria, en el sur de París, bajo un sol abrasador, estuvieron presentes las actrices Teyana Taylor, Demi Moore, Isabelle Huppert y Naomi Watts.

Horas más tarde, los neerlandeses Viktor&Rolf presentaron también su nueva colección, basada en los contrastes, con una original puesta en escena.

En un escenario giratorio que representaba una habitación, dos modelos, una joven y otra de más edad, se ponían varias prendas. Los vestidos de la primera eran luminosos y dorados, mientras que los de la segunda eran más apagados y discretos.

"Teníamos la idea de un espejo desde hace mucho tiempo. La misma coreografía, la misma forma de la ropa y, al mismo tiempo, diferencias", explicó Rolf Snoeren a la AFP después del desfile.

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El francés Franck Sorbier mostró su colección inspirada en la Exposición Universal de 1900. Cada conjunto evocaba una región del mundo, desde Asia hasta Europa pasando por el Imperio otomano, y se acompañaba de un accesorio como un catalejo, una baraja de cartas, una maleta e incluso un perro.

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