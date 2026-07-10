Los "polka dots" se apoderan del verano: guía básica para llevarlos con estilo

Zoë Kravitz y Hailey Bieber demuestran la versatilidad de los polka dots en distintos estilos. ( FUENTE EXTERNA )

Nunca se fueron del todo, pero hacía tiempo que no tenían tanto protagonismo como ahora. Los polka dots, o el estampado de lunares, vuelven a ocupar un lugar privilegiado en el armario este verano, confirmando una vez más que los clásicos siempre encuentran la manera de reinventarse.

Desde blusas y vestidos hasta pantalones, pañuelos, trajes de baño, bolsos y zapatos, los lunares se han convertido en uno de los estampados más vistos de lo que va del año.

Aunque comenzaron a ganar terreno desde principios de 2026, es durante este verano cuando hacen su verdadera aparición estelar, adaptándose tanto a looks relajados como a propuestas más sofisticadas.

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Su mayor atractivo está en su versatilidad. Un pañuelo de lunares puede convertirse en el centro de un estilismo minimalista, mientras que una blusa estampada puede convivir sin miedo con rayas, flores o cuadros para quienes disfrutan de un enfoque más arriesgado. Es un print que aporta personalidad sin perder elegancia.

Si bien el clásico blanco sobre negro (o su versión invertida) sigue siendo el favorito indiscutible, esta temporada la paleta se amplía.

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Los lunares aparecen en combinaciones inesperadas y muy actuales, como el amarillo mantequilla con marrón, una de las mezclas cromáticas que más ha marcado tendencia durante este año.

También se dejan ver en tonos pastel, rojos vibrantes, azul marino, verde oliva e incluso acabados metalizados para looks de noche.

El tamaño también cambia las reglas del juego. Los micro lunares evocan una estética delicada y vintage, perfecta para quienes buscan un estilo discreto y atemporal. Por otro lado, los puntos a gran escala se convierten en protagonistas del look, aportando un aire moderno, gráfico y lleno de carácter.

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Cómo incorporar los lunares a tu estilo

Empieza por una escala que te favorezca. Si es tu primer acercamiento al estampado, los lunares medianos sobre fondos neutros son la opción más versátil y fácil de combinar.

Anímate a mezclar estampados. Rayas finas con lunares medianos, cuadros pequeños con micro lunares o flores diminutas con puntos grandes pueden funcionar muy bien. La clave está en que los estampados tengan diferentes escalas para crear equilibrio visual.

Apuesta por el monocromo. Un conjunto en un solo color acompañado de un bolso, pañuelo o zapatos de lunares es una forma elegante de sumarte a la tendencia sin excesos.

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Deja que los accesorios hablen. Un pañuelo al cuello, un lazo en el cabello o unas bailarinas con este estampado pueden transformar por completo un look básico.

El tejido también comunica. En gasa o tul, los lunares adquieren un aire romántico; en satén resultan sofisticados y elegantes; mientras que en algodón o lino transmiten frescura y naturalidad, ideales para estos días de verano.

Más que una tendencia pasajera, los lunares vuelven a demostrar por qué son uno de los estampados más icónicos de la moda. Atemporales, femeninos y sorprendentemente versátiles, esta temporada se convierten en el detalle perfecto para darle un giro chic a cualquier look.

¿Te animas a llevarlos?

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