Ocaso Fashion Show 2026 celebra una década de historia con su quinta edición

El Ocaso Fashion Show ha construido una historia que refleja la evolución de la moda dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

El Ocaso Fashion Show celebrará su décimo aniversario con la realización de su quinto espectáculo de moda el próximo sábado 18 de julio en las instalaciones del Mauad Hotel Boutique en Santo Domingo, bajo el concepto "Just Add Water".

Es una identidad que ha acompañado la esencia del evento y que continúa proyectando el estilo de vida tropical, sofisticado y contemporáneo que caracteriza a la plataforma.

Fundado en 2016, el Ocaso Fashion Show nació con el propósito de crear un escenario donde las marcas, diseñadores y talentos emergentes pudieran presentar sus propuestas en un ambiente que combinara moda, turismo, entretenimiento y experiencias.

Diez años después, el proyecto continúa consolidándose como un espacio de referencia para el sector, reuniendo a importantes exponentes nacionales e internacionales.

En esta edición, el público disfrutará de las nuevas propuestas de las marcas Shanna Wellness, Aqualuxe y Sophistigirl, además de las esperadas colecciones de los destacados diseñadores dominicanos Noel Newman y Joel Reyes, quienes presentarán sus más recientes creaciones sobre la pasarela.

El Ocaso Fashion Show ha construido una historia que refleja la evolución de la moda dominicana.

Recorrido histórico

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/13/unnamed-11-8aa9813a.jpg Es una identidad que ha acompañado la esencia del evento. (FUENTE EXTERNA)

La primera edición, celebrada en 2016 en el Club Náutico de Santo Domingo, reunió a Sophistiquee, Délire y la diseñadora Larissa Salcedo, presentando colecciones inspiradas en la moda resort y trajes de baño.

En 2017, la segunda edición amplió su proyección internacional con la participación de Welle Swimwear, de la diseñadora Rita Blondet; la firma estadounidense Trend by Mckenzie; la marca colombiana Délire by Heidy Villa; y el diseñador dominicano Arcadio Díaz, fortaleciendo el posicionamiento del evento dentro del segmento beach resort.

Para 2018, la tercera edición del Ocaso Fashion Show se enfocó en la moda deportiva y de playa con la participación de Coco Fit, Baronil, Batú Wear y 98 Coast Av., culminando con el desfile del diseñador José Cristian Lagares y su colección Chaotic Blooming.

Ese año nació oficialmente el concepto "Just Add Water", que desde entonces se convirtió en la identidad oficial del evento.

La cuarta edición, realizada en 2019, reunió una de las carteleras más completas hasta la fecha con marcas como Salamanca Concept Store, LTB Jeans, Celestial Íntimo, Ibelka Ulerio Sport, Rising Fit, Batú Wear, MC2 Saint Barth, Paul & Shark Yachting.

Además de la diseñadora Stiffany Lerebours, consolidando al Ocaso Fashion Show como una vitrina para importantes propuestas comerciales y creativas.

Tras varios años de pausa dedicados a la transformación y planificación estratégica de la marca, el regreso del Ocaso Fashion Show representa mucho más que una nueva edición.

Simboliza el inicio de una nueva etapa para una plataforma que, a diez años de su fundación, ha impulsado el talento dominicano, fortalecido alianzas entre marcas y profesionales del sector, y generado oportunidades para modelos, creativos, estilistas, maquilladores, fotógrafos y productores.

Este recorrido ha sido posible gracias a la visión de su fundador y CEO, Lowensky Natera, quien desde sus inicios apostó por desarrollar una plataforma que trascendiera el concepto tradicional de un desfile de moda para convertirse en un espacio de promoción, visibilidad y crecimiento para la industria creativa nacional.

Durante estos diez años, su compromiso con la innovación, la excelencia y el fortalecimiento del talento local ha permitido que el Ocaso Fashion Show evolucione hasta consolidarse como uno de los proyectos independientes de moda con mayor proyección en la República Dominicana.

Esa visión es respaldada por un equipo de profesionales que comparte el propósito de seguir elevando la moda dominicana.

Equipo de trabajo

Zaidy Bello tiene a su cargo la dirección general del evento

tiene a su cargo la dirección general del evento Rocío Regalado lidera el protocolo

Ganifer Rivera dirige el área de mercadeo

Pawla Soto tiene bajo su responsabilidad la coordinación de pasarela