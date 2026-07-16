Eddy Gómez presenta un Galerie Rouge en Fashion Freak

El asesor de imagen y director creativo Eddy Gómez presentó oficialmente Galerie Rouge, una marca de "wearable art" que nace en la intersección entre el arte contemporáneo, la moda conceptual y la autonomía como filosofía de vida.

El escenario fue el recién celebrado Fashion Freak. Aquí, lejos de concebir la ropa como un producto de consumo, Galerie Rouge propone una nueva forma de entender el vestir: un guardarropa concebido como un museo personal, donde cada pieza funciona como una obra capaz de expresar ideas, emociones y posturas frente al mundo.

Para su lanzamiento, la firma presentó su Drop 01, inspirado en la obra original "Amor en bandeja de plata", creada por Eddy Gómez mediante técnica mixta de óleo y acrílico sobre papel Fabriano.

La pintura, concebida como una reflexión sobre la fragilidad del amor, la vulnerabilidad y el valor que otorgamos a los vínculos humanos, se transforma en una colección cápsula que traslada el lenguaje pictórico al textil.

Concepto

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/16/whatsapp-image-2026-07-16-at-32035-pm-2c0e7bc4.jpeg Es una invitación a romper con la uniformidad. (FUENTE EXTERNA)

El lanzamiento está conformado por dos piezas:

Amor, Amor Shirt , una camisa que interpreta la obra desde una perspectiva artística y narrativa.

, una que interpreta la obra desde una y narrativa. Broken Hearts Mesh Top, una pieza de malla que explora la estética de la ruptura, la exposición emocional y la belleza de las imperfecciones.

Más que una colección, este primer drop representa el manifiesto fundacional de Galerie Rouge: una invitación a romper con la uniformidad, abrazar la individualidad y entender el lujo como la libertad de crear una identidad propia.

Con este debut, Galerie Rouge inicia un recorrido en el que cada lanzamiento será concebido como una exposición, cada prenda como una obra y cada colección como un capítulo dentro de un universo creativo donde el arte y la moda dialogan constantemente.

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