Celebrarán Repítelo Sambil: el clóset sale que une moda sostenible y solidaridad en Santo Domingo

Repítelo Sambil ofrecerá ropa de segunda mano el próximo 23 de julio a beneficio de dos fundaciones. ( SHUTTERSTOCK )

Hay prendas que guardan recuerdos. Un vestido que acompañó una celebración especial, una chaqueta que marcó el inicio de una nueva etapa o unos zapatos que fueron testigos de cientos de pasos. Con el tiempo, muchas de esas piezas terminan olvidadas en el fondo del clóset, aunque todavía tengan mucho por ofrecer.

Con esa idea nace Repítelo Sambil, una iniciativa creada por estudiantes de Barna Management School que demuestra que la moda también puede convertirse en una herramienta para generar impacto social.

El proyecto forma parte de la asignatura de Marketing y fue desarrollado por estudiantes de la cohorte 2025 de la carrera de Administración de Empresas, bajo la guía del profesor Sebastián Feliz.

Lo que comenzó como un ejercicio académico evolucionó hasta convertirse en un evento con un propósito claro: promover el consumo responsable y apoyar una causa solidaria.

Moda con propósito

El corazón de la iniciativa es un clóset sale, donde los asistentes podrán encontrar ropa y accesorios de segunda mano en excelente estado y a precios accesibles.

Más allá de renovar el guardarropa, la propuesta invita a extender la vida útil de las prendas y fomentar una forma de consumo más consciente, en un momento en que la sostenibilidad ocupa un lugar cada vez más importante en la industria de la moda.

Pero el impacto va mucho más allá del estilo. Una parte de los fondos recaudados será destinada a Nuestra Casita RD y a la Fundación Baud, dos organizaciones que trabajan con niños y jóvenes dentro del espectro autista, apoyando programas de acompañamiento, terapias y desarrollo.

De esta manera, cada compra se convierte en un aporte directo a una causa social, demostrando que una prenda puede tener más de una historia y seguir generando un impacto positivo.

El evento se realizará el jueves 23 de julio, en Sambil Santo Domingo, desde las 8:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche. Será una jornada abierta al público para descubrir piezas con historia, apostar por una moda más responsable y, al mismo tiempo, contribuir con organizaciones que transforman vidas.

Más que un mercado de ropa de segunda mano, Repítelo Sambil es una invitación a consumir con conciencia y a comprobar que las mejores compras son aquellas que benefician tanto a quien las hace como a quienes más lo necesitan.



