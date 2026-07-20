El look de Shakira en la final del Mundial 2026 fue diseñado por Roberto Cavalli

Shakira durante su presentación en el medio tiempo del Mundial de Fútbol 2026. ( FUENTE EXTERNA )

La colombiana Shakira vistió un conjunto del diseñador Roberto Cavalli durante el histórico espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un diseño que tardó dos semanas completas en confeccionarse y que llevó más de 120 horas tan solo en el bordado a mano.

El traje, creado a medida por Fausto Puglisi (director creativo de la casa italiana y amigo cercano de la cantante) combinó rosa fucsia, naranja, amarillo y destellos dorados en una paleta que evocaba los tonos de la hora dorada.

La elección de colores no fue arbitraria: Puglisi se inspiró en la arquitectura de la colonia Condesa, en Ciudad de México, sede del torneo, donde las fachadas históricas mezclan rosas, naranjas y amarillos en una misma cuadra.

Lo que a primera vista parecía un vestido era en realidad un conjunto de dos piezas. La parte superior, un body de segunda piel (malla color nude) con un pronunciado escote cruzado con cordones y aberturas laterales, cubría el cuerpo con más de 200,000 cristales Swarovski aplicados uno a uno.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/20/mundial-shakira-1-862ce7b9.jpg

La parte inferior estaba compuesta por una falda drapeada mediante la técnica del moulage, confeccionada en gasa de satén bordada y rematada con largos flecos en los mismos tonos cálidos que, con cada movimiento, creaban la sensación de llamas.

"Quería que el look fuera fuerte, alegre y celebratorio, algo que reflejara la energía de la actuación, pero que también rindiera homenaje a la importancia de la ocasión", le dijo la artista a Vogue.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/20/shak-77889a2e.jpg

La confección

Puglisi describió el proceso artesanal detrás de la pieza al mismo medio de comunicación: "Fue bordado íntegramente a mano con más de 200,000 cristales Swarovski. El body requirió más de 120 horas de bordado y dos semanas de meticuloso trabajo artesanal".

El conjunto fue una reinterpretación de una silueta de la colección Resort 2025 de la firma italiana, adaptada para que Shakira pudiera bailar con libertad sin sacrificar el impacto visual. Todo el estilismo incorporó el estampado Ray of Sunset, desarrollado exclusivamente para ella a partir del motivo Ray of Gold de la casa.

El diseño también cargaba un guiño deliberado a la historia. Y es que justamente 16 años antes, en la ceremonia de clausura del Mundial de Sudáfrica 2010, Shakira había interpretado Waka waka con un conjunto de flecos fluorescentes, también firmado por Roberto Cavalli.

Te puede interesar Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber protagonizan el primer show de medio tiempo del Mundial