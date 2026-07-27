Maluma presenta su colección Golf Gorp en la inauguración de su tienda en Medellín

El intérprete urbano Maluma durante la inauguración de Remanence Center, su primera tienda física, este 27 de julio en Medellín. ( PADOX )

El intérprete urbano Maluma inauguró este lunes Remanence Center, la primera tienda permanente de la marca colombiana de moda de la que es director creativo, ubicada en Wake Living, Medellín.

El artista participó activamente en la apertura del espacio y protagonizó un podcast en vivo en el que conversó sobre el nacimiento de Remanence, el camino recorrido hasta esta primera tienda física y la visión de futuro de la marca. El evento incluyó un espacio final de preguntas para el público y los medios invitados.

La apertura llega tras un año en el que Remanence recorrió Colombia con su Pop Up Tour, una iniciativa que sirvió de antesala para este nuevo espacio permanente.

Un espacio de 46 metros cuadrados

El local, de 46 metros cuadrados, fue diseñado como un refugio dentro de la ciudad. Su arquitectura combina tapia, madera, piedra y acero inoxidable, con el propósito de integrar elementos naturales en un entorno urbano.

Remanence Center no busca ser únicamente un punto de venta. La marca lo concibió como un lugar de encuentro para compartir y construir relaciones en torno al bienestar. Desde su apertura, el espacio acogerá lanzamientos, conversaciones y experiencias vinculadas a la identidad de la firma.

Ana Villegas, directora comercial y creativa de Remanence, explicó el significado de esta apertura:

"Más que una tienda, Remanence Center representa la evolución natural de la marca. Después de un año recorriendo Colombia con nuestro Pop Up Tour, entendimos que la comunidad buscaba mucho más que un lugar para comprar. Este espacio nace para consolidar ese recorrido y convertirse en un punto de encuentro donde las personas puedan conectar con la filosofía de Remanence y vivir la marca de una forma más cercana", explicó Maluma.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/27/img3415jpg-1-4db4d814.jpeg Maluma comparte con seguidores y asistentes durante la inauguración de Remanence Center, en Wake Living, Medellín. (PADOX) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/27/img3417jpg-2-1f35c0c5.jpeg Maluma, director creativo de Remanence, durante el podcast en vivo realizado en el marco de la apertura de la tienda. (PADOX) ‹ >

Golf Gorp, la nueva colección

La apertura de la tienda coincidió con el lanzamiento de Golf Gorp, la más reciente colección de la marca. La línea se inspira en la estética retro del golf, reinterpretada con un enfoque técnico orientado al uso outdoor.

La colección masculina incluye camisetas, pantalones y chaquetas, con precios entre 284,900 y 755,000 pesos colombianos. La línea femenina, por su parte, incorpora un midlayer y un biker, además de chaquetas y pantalones repelentes al agua, con precios entre 259,900 y 800,000 pesos colombianos.

El tejido insignia de la marca, Trailguard —una combinación de nailon y elastómero con acabado repelente a líquidos y elasticidad multidireccional—, estrena en esta colección un nuevo tono azul grisáceo llamado Stormy Weather. Golf Gorp también marca la primera incursión de la marca en el uso de estampados y suma dos camisetas en algodón Pima 100 %.

Dos piezas destacan dentro de la colección: la chaqueta Interval, elaborada en Trailguard, con silueta de inspiración outdoor, cierre de media cremallera y tecnología repelente al agua; y el pantalón chino Zone, una versión renovada de los chinos característicos de la marca, con silueta relajada y dos pinzas al frente.

Crecimiento sostenido en 2026

La apertura de Remanence Center llega tras un semestre de fuerte expansión para la marca . Entre enero y junio de 2026 , Remanence registró un crecimiento del 228 % en su facturación respecto al mismo período del año anterior. El comercio electrónico se multiplicó por cinco, con un incremento del 401 % , mientras que el retail creció un 151 % .

llega tras un semestre de fuerte expansión para la . Entre enero y junio de , registró un del en su facturación respecto al mismo período del año anterior. El electrónico se multiplicó por cinco, con un incremento del , mientras que el retail creció un . La firma cuenta actualmente con 25 puntos de venta multimarca distribuidos en 10 ciudades de Colombia . Para el cierre de 2026 , proyecta un crecimiento del 130 % frente al año anterior y prevé iniciar su llegada a mercados de Centroamérica y Suramérica.

multimarca distribuidos en de . Para el cierre de , proyecta un del frente al año anterior y prevé iniciar su llegada a mercados de y Suramérica. La producción de Remanence es enteramente colombiana. La marca trabaja con talleres pequeños y medianos que emplean mano de obra textilera local en condiciones formales.

Próximos pasos

Remanence Center funcionará como modelo para la expansión de la marca. La compañía prevé abrir espacios físicos en Bogotá, Cali y Barranquilla, antes de dar el salto hacia Centroamérica mediante boutiques multimarca.

Ana Villegas resumió así la proyección de la marca:

"Remanence Center representa la evolución de una marca colombiana que apuesta por el diseño, la calidad y la producción local para competir globalmente. Es la demostración de que desde Medellín se pueden crear productos con estándares internacionales y una identidad propia que fortalece el posicionamiento de la ciudad como referente de la moda latinoamericana".

Sobre Remanence

Remanence es una marca colombiana de moda nacida en Medellín, con Maluma como director creativo, que combina los universos del outdoor, el running y el lifewear bajo una estética gorpcore propia.

Con producción 100 % nacional y presencia en 25 puntos de venta multimarca en 10 ciudades del país, la marca inicia ahora su expansión por Latinoamérica a partir de su primera tienda permanente, Remanence Center.