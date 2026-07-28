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Zendaya
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Zendaya vuelve a conquistar la alfombra roja con su mejor look arácnido

Durante el estreno mundial de "Spider-Man: Brand New Day", en Los Ángeles, la actriz sorprendió con un espectacular diseño de Ashi Studio

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    Zendaya vuelve a conquistar la alfombra roja con su mejor look arácnido
    La actriz Zendaya en el estreno de la peícula "Spider-Man: Brand New Day" en Los Ángeles. (FUENTE EXTERNA)

    Antes conquistó la alfombra roja con vestidos inspirados en la antigua Grecia para promocionar La Odisea. Ahora, Zendaya vuelve a demostrar que nadie domina el method dressing, una tendencia que consiste en vestir inspirándose en el universo, la estética o los personajes de la película que se está promocionando.

    La actriz ha convertido esta forma de vestir en su sello personal, llevando la narrativa del cine también a la moda.

    Esta vez lo hizo durante el estreno mundial de Spider-Man: Brand New Day, en Los Ángeles, donde sorprendió con un espectacular diseño que rindió homenaje a la saga en la que, hace 10 años, conoció a su esposo, Tom Holland.

    Para la ocasión, Zendaya eligió un vestido de Ashi Studio, de la colección Alta Costura otoño-invierno 2026/2027. La pieza destacaba por su estilo dramático y por los detalles que evocaban una araña sin caer en lo literal.

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    Infografía

    El diseño incluía un corsé con un pronunciado escote y aplicaciones que parecían recorrer la clavícula, mientras que la falda asimétrica, de gran volumen, recordaba sutilmente a las patas de una araña.

    • Su estilista, Law Roach, explicó que la idea era crear "una forma abstracta de presentar la araña", un concepto que también estuvo presente en los accesorios.

    Zendaya completó el look con unos zapatos de Christian Louboutin confeccionados en encaje que simulaba una telaraña y joyas de Boucheron. Su propuesta de belleza tampoco pasó desapercibida: lució un peinado con mechones efecto mojado sobre la frente y un maquillaje de inspiración gótica, con ojos ahumados y delineado negro.

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