El caso Galliano, la amnesia de la GZ y un sistema que siempre salva a sus genios

John Galliano será protagonista de la Met Gala 2027, un reconocimiento reservado a pocos diseñadores vivos. ( EFE )

Si algo me saca de mi letargo creativo, es que John Galliano estornude. Desde mis tiempos universitarios he seguido su trabajo y me enorgullece manifestar que fui testigo de los momentos más importantes de su carrera.

Por eso, me siento con autoridad, como todo el que ha analizado la moda más allá del brillo de la alfombra roja, para desconfiar de su consagración en el MET viéndola no como un hecho aislado, sino como el acto final de una coreografía de relaciones públicas ejecutada con precisión quirúrgica.

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Para la generación que presenció el esplendor teatral de Galliano en sus años dorados en Dior, su estrepitosa caída en 2011, por hacer comentarios antisemitas, su poético paso por Oscar de la Renta y su refugio de 10 años a la sombra de la etiqueta de Martin Margiela, la perspectiva de su regreso está cargada de matices.

Talento indiscutible

Pero antes de entrar en teorías conspirativas, dejemos algo bien claro: este reconocimiento del MET es más que merecido.

Al igual que Alexander McQueen, el talento absoluto de Galliano es indiscutible. Es un arquitecto de sueños, un maestro del corte al sesgo y una de las mentes técnicas más grandes que la moda ha visto jamás.

Para los lectores de la Generación Z que probablemente estaban en primaria en ese entonces, les resumo: John Galliano, director creativo de Dior desde 1996, fue destronado en 2011 después de que se viralizara un video en el que lanzaba insultos antisemitas en medio de una borrachera en un café de París.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/03/22c0071c-7575-4d29-95fc-68d9a21909b1-f0b60373.jpg Galliano posa con modelos en el cierre de su desfile de Alta Costura Primavera-Verano 1997 para Christian Dior. (FUENTE EXTERNA)

La sociedad de ese tiempo apenas descubría la "funa digital". Su caso fue el amanecer de lo que hoy llamamos "cultura de la cancelación", y la tolerancia cero era la nueva moneda corporativa. El mundo de la moda no tuvo más remedio que convertirlo en un ejemplo.

En comparación con el panorama cultural actual. La sociedad de 2026 está agotada por el ciclo implacable de la indignación en línea. Vivimos en una era de ambigüedad moral donde prospera la narrativa del "antihéroe imperfecto".

Por eso, el clima de hoy en día resulta muy beneficioso para su regreso: el público está tan hambriento de talento puro y deslumbrante en un mar de moda estéril impulsada por algoritmos, que estamos más que dispuestos a cambiar la superioridad moral por un espectáculo que nos saque del aburrimiento.

En comparación con la moda contemporánea, con consumidores más jóvenes, criados bajo la inmediatez de TikTok, donde el rigor del corte al sesgo compite -y a menudo pierde- contra la viralidad de un bolso con forma de bolsa de basura firmado por un pseudodiseñador de alta costura, nos enfrentamos a una profunda amnesia generacional.

Recientemente, me encontré con una analogía en las redes sociales que resume perfectamente mi teoría de la conspiración: "Tuvieron que revivir a Michael Jackson para que las nuevas generaciones supieran lo que es la buena música".

Mi tesis es que están haciendo exactamente eso con Galliano, orquestando una clase magistral en gestión de reputación corporativa a través de un ciclo de validación de cuatro pasos. Conectemos los puntos de esta "coincidencia cósmica

El anzuelo viral: el desfile Artisanal 2024 de Maison Margiela. Una exhibición extrema de virtuosismo y maquillaje de porcelana que rompió el internet y obligó a la Generación Z a preguntarse quién estaba detrás de esa genialidad.

La justificación histórica: El documental High & Low. Lanzado justo a tiempo para educar a esa nueva audiencia cautiva sobre quién es este hombre, llenando los vacíos de memoria y preparando el terreno emocional para su regreso público.

El caballo de Troya: su salida de Margiela y el posterior contrato de dos años con Inditex. Justo cuando los jóvenes empiezan a descubrirlo, aparece una alianza estratégica con Zara. Es la democratización masiva de su nombre, vendiendo su visión deconstruida y reciclada a millones antes de fin de año.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/03/images-606fe532.jpeg Zara, buque insignia del grupo Inditex, anunció este año una colaboración creativa de dos años con el diseñador británico John Galliano. (ZARA)

La absolución institucional: El MET 2027: John Galliano: Horizons. La exposición y la gala fungen como el sello de aprobación de Anna Wintour y de la élite curatorial, cerrando el ciclo. De exiliado a leyenda intocable.

Nuestra generación -aquellos de nosotros que lo hemos visto desde su legendario debut en Central Saint Martins hasta el día de hoy- se encuentra ahora en una encrucijada.

Nos vemos obligados a procesar la inmensa paradoja de ver al maestro de la teatralidad aplicando técnicas de economía circular dentro de la maquinaria del productor de fast fashion más grande y acelerado del mundo.

¿Es esto un verdadero paso hacia la sostenibilidad corporativa por parte de Zara, o es la campaña de greenwashing más brillante y estilizada jamás orquestada, utilizando a un genio en busca de redención como escudo?

Esta es otra teoría digna de un detective de la CIA o Scotland Yard.

Con esta pieza en el rompecabezas, la retrospectiva del Met John Galliano: Horizons cobra un sentido mucho más comercial. En 2027, cuando el museo celebre su legado, Galliano ya estará en los armarios de millones de jóvenes a través de Zara. Bella jugada.

La lección de hoy

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/03/17737518296541-ee3a2c17.jpg El regreso de John Galliano al mundo de la moda llegó de la mano de Zara. (ZARA)

El caso Galliano nos confirma una verdad incómoda: la industria de la moda siempre estará dispuesta a perdonar las faltas éticas si el talento técnico es comercialmente insustituible, y capaz de sacarla de su aburrimiento creativo.

Hemos pasado de la cancelación al consumo masivo. Pero la verdadera proyección analítica no está en el éxito asegurado de su colección en Zara o en las salas del Museo Metropolitano de New York, sino en el día después.

Cuando el polvo se asiente a finales de 2027, ¿veremos a un Galliano fundando una nueva firma independiente, dictando las reglas del upcycling y la moda responsable a gran escala?

¿O simplemente comprobaremos que el sistema lo utilizó para inyectar virtuosismo en una era de moda esterilizada, demostrando que el espectáculo siempre tiene la última palabra?