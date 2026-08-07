Gisselle Mancebo presenta la colección "Cielo, Tierra y Mar Delirio Caribeño"

La diseñadora dominicana de alta joyería Gisselle Mancebo, conocida como La Reina del Larimar, presentó la exposición "Cielo, Tierra y Mar, Delirio Caribeño" una propuesta artística exhibida en el marco de Premios a la Moda Dominicana que celebra la riqueza del larimar como símbolo de identidad y patrimonio nacional.

La muestra se exhibió en la antesala del Salón Carlos Piantini del Teatro Nacional. Ella reúne 15 obras de arte elaboradas en larimar, junto con una colección de anillos, brazaletes y otras piezas de joyería concebidas a partir de esta piedra en sus distintas vetas, colores y matices.

Cada creación busca revelar la riqueza natural y artística del larimar, transformándolo en el eje de una propuesta que fusiona diseño, artesanía y expresión contemporánea.

Conexión con la naturaleza

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/07/whatsapp-image-2026-08-07-at-44540-pm-cf261dc9.jpeg Esta colección nace de una profunda conexión con la naturaleza y con la identidad dominicana, con el propósito de demostrar que el larimar trasciende su valor como piedra preciosa para convertirse en una auténtica manifestación artística. (CORTESÍAGISSELLE MANCEBO)

Tras su presentación en la sede de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, la colección llega por primera vez a la República Dominicana, permitiendo al público dominicano apreciar una propuesta que exalta el larimar desde una perspectiva artística y contemporánea.

Para Gisselle, esta colección nace de una profunda conexión con la naturaleza y con la identidad dominicana, con el propósito de demostrar que el larimar trasciende su valor como piedra preciosa para convertirse en una auténtica manifestación artística.

"Esta colección es una invitación a descubrir el larimar desde otra perspectiva. Quise explorar todas sus tonalidades y vetas para demostrar que cada piedra es única y que, a través del diseño, puede convertirse en una verdadera obra de arte", expresó Mancebo.

La curaduría de la exposición estuvo a cargo de Anny Abate, mientras que la organización de Premios a la Moda Dominicana fue encabezada por Stalin Victoria.

Como parte de esta misma celebración, Gisselle Mancebo recibió el reconocimiento como Mejor Diseñadora de Joyas 2026, una distinción que reconoce su trayectoria y su aporte a la proyección del larimar en la alta joyería.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/07/whatsapp-image-2026-08-07-at-44539-pm-1-e3242910.jpeg Gisselle Mancebo fue reconocida como Mejor Diseñadora de Joyas. (CORTESÍA DE GISSELLE MANCEBO)