Ka Dipuglia lleva el Caribe a Bogotá: una travesía de identidad, memoria y diseño

Karla Dipuglia Pérez, la cara detrás de la marca Ká Dipuglia. ( CORTESÍA DE KÁ DIPUGLIA )

Hay lugares que trascienden su función. En República Dominicana, el colmado es uno de ellos. Más que una pequeña tienda de barrio, es un territorio afectivo donde convergen la conversación, la música, el dominó y la cotidianidad de una comunidad.

Es el punto de encuentro de un barrio, un espacio donde la vida ocurre de manera espontánea y donde la memoria colectiva se construye a través de los vínculos.

Es precisamente esa dimensión cultural la que la diseñadora detrás de Ka Dipuglia lleva a Bogotá con Colmadón El Batey, una plataforma que celebra la cultura ancestral y caribeña y propone nuevas formas de conexión con la cultura latina.

El proyecto toma como punto de partida el colmado dominicano para redefinirlo como un espacio de aprendizaje y transmisión de saberes. Un lugar donde el conocimiento ancestral pueda comunicarse desde un lenguaje cercano, cálido y contemporáneo; una suerte de "universidad del pueblo" en la que las historias, las técnicas y las tradiciones encuentren nuevas generaciones.

El nombre también establece un vínculo con El Batey, espacio de congregación de las comunidades indígenas del Caribe. La referencia amplía el concepto más allá de lo comercial y lo convierte en una declaración sobre comunidad, memoria y pertenencia.

Un hilo conductor entre el Caribe y Bogotá

La presentación de Ka Dipuglia en Bogotá parte de una pregunta esencial: ¿cómo puede una identidad conservar su esencia cuando cambia de territorio?

La respuesta aparece en forma de diálogo. La propuesta no busca trasladar literalmente una estética caribeña a la capital andina, sino construir un puente simbólico entre dos geografías.

Los códigos visuales, sonoros y sensoriales del Caribe —el color, las texturas, el ritmo y la artesanía— entran en conversación con la arquitectura gris de Bogotá, su clima cambiante y el movimiento acelerado de una ciudad cosmopolita.

El contraste se convierte así en parte de la narrativa. El Caribe no se diluye al llegar a las alturas: se transforma, se adapta y descubre nuevas maneras de expresarse.

En ese encuentro entre territorios se encuentra una de las ideas centrales de la propuesta de la diseñadora: la identidad no es estática. Puede viajar, evolucionar y ocupar nuevos espacios sin renunciar a sus raíces.

Una mujer sin mapa fijo

La mujer que protagoniza esta travesía tampoco responde a un único lugar en el mapa.

Latina, cosmopolita y profundamente conectada con el Caribe, construye su identidad a partir de la herencia que recibe, la ciudad que habita y las decisiones que toma. Se mueve entre geografías y contextos con naturalidad, llevando consigo aquello que la define.

En Bogotá, esa mujer encuentra un escenario distinto, pero no ajeno. Su manera de vestir, de caminar y de relacionarse con los objetos se convierte en una forma de llevar el Caribe consigo.

La propuesta plantea, entonces, una identidad en movimiento: una mujer que no necesita elegir entre sus raíces y el mundo contemporáneo porque ambas dimensiones conviven en ella.

Bolsos que hablan de identidad

Dentro de esta narrativa, los bolsos de Ka Dipuglia adquieren un papel protagonista. Cada pieza funciona como una extensión de la personalidad de quien la lleva y como un objeto capaz de contener mucho más que lo cotidiano.

Tejidos, formas y técnicas artesanales vinculadas con el Caribe son reinterpretados desde una mirada contemporánea, dando lugar a accesorios pensados para la vida urbana sin perder el vínculo con sus orígenes.

El bolso deja de ser únicamente un complemento para convertirse en un vehículo de memoria. Guarda objetos, pero también historias; acompaña recorridos y, al mismo tiempo, representa una identidad que se desplaza.

Es allí donde el diseño adquiere una dimensión cultural: cada pieza propone una conversación entre pasado y presente, entre tradición y contemporaneidad, entre el territorio de origen y los nuevos lugares que se convierten en hogar.

Caribe Consciente: diseñar desde las raíces

La llegada a Bogotá se articula bajo la filosofía de Caribe Consciente, una visión que busca reivindicar la riqueza de la cultura caribeña y latina desde una perspectiva auténtica y actual.

Para Ka Dipuglia, mirar hacia el Caribe no significa convertirlo en una referencia estética pasajera. Significa asumir un compromiso con las raíces, con los materiales, con las técnicas y, sobre todo, con las historias que acompañan cada creación.

Esta filosofía propone proyectar el legado hacia el futuro sin congelarlo en el pasado. La tradición se entiende como algo vivo, capaz de transformarse y dialogar con nuevas generaciones, ciudades y contextos.

Bogotá se convierte así en mucho más que el escenario de una presentación. Es el primer capítulo de una travesía cultural que parte del Caribe para encontrarse con otras geografías latinoamericanas.

Una travesía que comienza en Bogotá

La propuesta de Ka Dipuglia en Bogotá habla, en última instancia, de movimiento.

De una cultura que viaja sin perder su esencia. De una mujer que puede habitar distintas ciudades sin dejar atrás aquello que la construyó. De objetos que llevan consigo una historia y de una tradición que encuentra nuevas maneras de permanecer vigente.

El Caribe que llega a Bogotá no pretende reproducirse de manera literal. Quiere dialogar, mezclarse, reinterpretarse.

Porque el Caribe, bajo esta mirada, no es solamente un lugar geográfico. Es una manera de ver, crear y habitar el mundo.

Y en Bogotá, esa identidad encuentra una nueva altura para comenzar su travesía.

Te puede interesar Ká Dipuglia: la marca dominicana de accesorios entra en la escena global de la moda