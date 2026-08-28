Trendy Fashion Week 2026 celebra una edición íntima de alta costura y propósito solidario

Con la visión de su creador Jonathan Medero, Trendy Fashion Week: One Night Only celebró una edición especial e íntima, donde el arte del diseño se fusionó con un profundo sentido de solidaridad y apoyo comunitario. ( CORTESÍA DE TRENDY FASHION WEEK 2026 )

La moda demostró una vez más que trasciende la pasarela para convertirse en una poderosa herramienta de transformación social.

Con la visión de su creador Jonathan Medero, Trendy Fashion Week: One Night Only celebró una edición especial e íntima, donde el arte del diseño se fusionó con un profundo sentido de solidaridad y apoyo comunitario.

La gala reunió en un mismo escenario a tres de los creadores más destacados de la región, quienes presentaron colecciones exclusivas pensadas para dejar huella:

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/28/unnamed-16-7f4791b3.jpg Los diseñadores presentaron colecciones exclusivas. (TRENDY FASHION WEEK)

Giannina Azar, de República Dominicana, la renombrada diseñadora presentó dos propuestas contrastantes y deslumbrantes.

Por un lado, Oasis, inspirada en el tema "Baila" de la artista Sarodj, una colección vibrante que fusiona ritmos afrocaribeños mediante una paleta que equilibra tonos tierra con colores intensos y llenos de vida; por otro lado, su colección Reconocimiento, caracterizada por la máxima expresión de gala y brillo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/28/unnamed-15-c7eb8d30.jpg El arte del diseño se fusionó con un profundo sentido de solidaridad y apoyo comunitario. (CORTESÍA DETRENDY FASHION WEEK)

José Texeira, Puerto Rico, presentó L´Essence, una propuesta que celebró al hombre contemporáneo a través de una mirada sofisticada, clásica y vanguardista. Desarrollada en una paleta de negro, blanco y azul, la colección combinó elegancia atemporal con cortes impecables para resaltar la seguridad, distinción y fuerza masculina.

Douglas Tapia (Venezuela): Deslumbró con una colección inspirada en la esencia de la República Dominicana. La propuesta exaltó la feminidad con un marcado acento de color local, logrando una perfecta fusión entre la elegancia tradicional y un inusitado realismo mágico.

Moda con propósito

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/28/unnamed-14-1b3a08dd.jpg Elizabeth Sinai, Jonathan Medero, Mayra Delgado y Coqui Rollings. (TRENDY FASHION WEEK)

Más allá de la alta costura, One Night Only reafirmó su compromiso social al destinar sus fondos para respaldar la labor de dos instituciones dedicadas a cambiar vidas:

AIP Breast Prevention & Care: Organización enfocada en promover la prevención, la educación y el diagnóstico temprano del cáncer de mama, llevando atención médica y esperanza a mujeres en comunidades vulnerables.

Fundación Toque de Fe y Ternura: Institución comprometida con sembrar bienestar mediante la entrega constante de insumos médicos y alimenticios a personas y familias de escasos recursos.

Cada entrada y aporte recaudado durante la noche se transformó en una oportunidad real de ayuda, recordando que cuando el talento de la industria se une a la solidaridad, el impacto positivo es una realidad.