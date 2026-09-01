Andreína Martínez es seleccionada entre las 10 finalistas para ser un ángel de Victoria´s Secret

La modelo dominicana Andreína Martínez está un paso más cerca de cumplir uno de sus grandes sueños: convertirse en una de las nuevas modelos de Victoria´s Secret.

La ex Miss República Dominicana reveló a través de sus historias de Instagram que forma parte de las 10 finalistas del casting abierto realizado por la reconocida firma de lencería para encontrar a su próximo "Ángel".

Martínez reposteó un video publicado por la cuenta oficial de Victoria´s Secret, correspondiente al tráiler de Angels Among Us, la nueva docuserie de la marca que documenta el proceso de selección de la próxima modelo que tendrá la oportunidad de desfilar en el Victoria´s Secret Fashion Show 2026.

La convocatoria reunió a más de 100,000 aspirantes, de las cuales solo 10 llegaron a esta etapa de la competencia. Andreína es la única latina dentro de esta selección.

"Descubre el detrás de cámaras de la búsqueda a nivel nacional de nuestro próximo Ángel para desfilar en la pasarela más icónica del mundo", señala Victoria´s Secret al presentar la producción.

Un sueño que Andreína ya había compartido

La participación de Andreína en el proceso no es nueva. El pasado mes de mayo, la modelo, quien fue segunda finalista de Miss Universo 2022, compartió públicamente su entusiasmo al presentarse al casting abierto.

"Hola, soy Andreína y quiero ser un ángel", expresó entonces en un video.

"Estoy muy orgullosa de ir tras algo con lo que he soñado durante tanto tiempo. Quiero que ustedes me acompañen para que soñemos juntos. Esto es enorme y quiero celebrarme a mí misma", agregó.

Ahora, varios meses después, la dominicana se encuentra entre las candidatas que todavía tienen posibilidades de conquistar las codiciadas alas de Victoria´s Secret.

¿Cuándo se sabrá si gana?

El proceso podrá seguirse a través de Angels Among Us, cuyo primer episodio se estrenará el 27 de septiembre a las 7:00 de la noche en YouTube. La docuserie tendrá nuevos episodios los domingos y jueves.

El desenlace llegará el domingo 18 de octubre, fecha en la que se celebrará el Victoria´s Secret Fashion Show 2026 y se conocerá finalmente quién será la nueva modelo que se incorpore al universo de los "Ángeles" y tenga la oportunidad de caminar por la pasarela.

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