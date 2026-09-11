El dominicano Raúl López, entre los nominados a los Premios CFDA de Moda 2026

El diseñador dominicano radicado en Estados Unidos, Raúl López, fundador de la firma Luar. ( CEDIDA POR EL DISEÑADOR )

El diseñador dominicano radicado en Brooklyn, Raúl López, fue nominado a los Premios CFDA de Moda 2026, uno de los reconocimientos de mayor relevancia en la industria estadounidense, organizados por el Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos (CFDA).

El fundador de la firma Luar competirá por el premio a diseñador/a estadounidense del año en accesorios, junto a Ana Khouri ; Mary-Kate Olsen y Ashley Olsen, de The Row ; Sophie Buhai; y Stuart Vevers, de Coach.

La nominación supone un nuevo reconocimiento a la trayectoria del creador de origen dominicano, quien ha construido con Luar una propuesta que combina su identidad cultural, la energía de Nueva York y una visión contemporánea y personal de la moda.

Los Premios CFDA de Moda 2026, presentados por Amazon Fashion, se celebrarán el 2 de noviembre en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York.

Otras categorías

Según el CFDA, los nominados al premio a diseñador/a estadounidense del año en moda femenina son Catherine Holstein, de Khaite; Michael Kors, Rachel Scott, de Diotima; Tory Burch y Wes Gordon, de Carolina Herrera.

En la categoría de diseñador estadounidense del año en moda masculina, compiten Dao-Yi Chow y Maxwell Osborne, de Public School New York; Ralph Lauren, Thom Browne, Todd Snyder y Willy Chavarria.

Los nominados al premio Google a diseñador/a emergente estadounidense del año son Colleen Allen; Emily Dawn Long, Julia Ferentinos, de Juju Vera; Julian Louie, de Aubero y Zane Li, de Lii.

Además de las categorías competitivas, el CFDA anunció varios reconocimientos especiales. Anthony Vaccarello, director creativo de Saint Laurent, recibirá el premio al Diseñador Internacional del Año, mientras que los fotógrafos Inez van Lamsweerde y Vinoodh Matadin serán homenajeados con el Premio Geoffrey Beene a la Trayectoria.

"Los premios de la moda del CFDA suponen un momento decisivo para la creatividad estadounidense, pues reúnen a nuestra comunidad para reconocer a los diseñadores y a las voces creativas cuyo talento, visión y originalidad siguen impulsando nuestro sector", afirmó Steven Kolb, director ejecutivo y presidente del CFDA.

"Este año resulta especialmente significativo, ya que celebramos la extraordinaria amplitud de la creatividad estadounidense y su influencia en la cultura de todo el mundo. Nos enorgullece rendir homenaje a quienes dan forma a la moda hoy, al tiempo que creamos una plataforma que inspira y apoya a la generación que definirá su futuro", concluyó.

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