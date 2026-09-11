Fundación RD es Moda traerá a Ágatha Ruiz de la Prada a Santo Domingo

Noelia García de Pereyra, Laura Fernández de Castillo y Sócrates McKinney. ( CEDIDA POR FUNDACIÓN RD ES MODA )

La Fundación RD es Moda anunció su respaldo a EmergeRD, plataforma creada y dirigida por Sócrates McKinney para descubrir, formar y proyectar a una nueva generación de diseñadores dominicanos, sumándose así a una iniciativa que comparte su compromiso de fortalecer la industria de la moda nacional y abrir nuevas oportunidades para sus talentos.

Como parte de esta alianza, Fundación RD es Moda será patrocinador oficial del desfile de la reconocida diseñadora española Ágatha Ruiz de la Prada, madrina internacional de EmergeRD.

La artista del diseño llegará a República Dominicana para presentar su más reciente colección en un desfile especial en Casas de los Vitrales, Hotel Casas del XVI Vignette Collection, como parte de la agenda de la plataforma el próximo 21 de septiembre.

La participación de RD es Moda suma, además, un propósito social: las boletas para este desfile podrán ser adquiridas a través de la Fundación y los fondos recaudados serán destinados a sus programas de apoyo a estudiantes de diseño de moda y diseñadores emergentes dominicanos, contribuyendo a su formación, desarrollo y proyección.

"Desde RD es Moda creemos que apoyar la moda dominicana significa mucho más que mostrar nuestro talento", expresó Laura Fernández de Castillo, fundadora de RD es Moda.

"Significa crear oportunidades para que nuestros diseñadores puedan crecer, prepararse, conectar con otros mercados y llevar su trabajo cada vez más lejos. EmergeRD comparte esa visión y por eso nos llena de entusiasmo ser parte de esta iniciativa".

De su lado, Noelia García de Pereyra, miembro del Consejo de RD es Moda, destacó que la Fundación procura que cada iniciativa que impulse se traduzca en oportunidades concretas para el talento dominicano.

"En esta ocasión, quienes asistan al desfile no solo podrán disfrutar de la propuesta de una figura internacional como Ágatha Ruiz de la Prada, sino que también estarán contribuyendo directamente a que nuevos diseñadores dominicanos puedan desarrollar y proyectar su trabajo", señaló García de Pereyra.

EmergeRD es una plataforma dedicada al talento emergente dominicano que integra formación, mentoría, exposición y vinculación con la industria. En su primera convocatoria participaron más de cien diseñadores, de los cuales seis colecciones fueron seleccionadas para llegar a la etapa final.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/11/agatha-b6a5cdd0.jpeg La diseñadora española Ágatha Ruiz de la Prada. (CEDIDA POR FUNDACIÓN RD ES MODA)

La iniciativa, liderada por Sócrates McKinney, cuenta con Ágatha Ruiz de la Prada y José Forteza como padrinos internacionales y ha articulado la participación de instituciones académicas, empresas, fundaciones y profesionales de la industria alrededor de un objetivo común: contribuir al desarrollo de una moda dominicana más sólida, profesional y conectada internacionalmente.

"EmergeRD se siente muy privilegiada de unir esfuerzos con la Fundación RD es Moda para hacer posible la presentación de Agatha Ruiz de la Prada y así colocar con su presencia los ojos de Latinoamérica en Santo Domingo como capital de moda y estilo", expresó McKinney.

La presencia de Ágatha Ruiz de la Prada representa, en ese sentido, una oportunidad de intercambio y visibilidad para el ecosistema creativo local.

Reconocida internacionalmente por un lenguaje visual caracterizado por el color, la creatividad y una identidad inconfundible, la diseñadora española desarrollará durante su visita al país una agenda de actividades vinculadas a EmergeRD, que incluye encuentros, espacios formativos y la presentación especial de su colección.

Cómo adquirir las boletas

Las personas interesadas en asistir al desfile de Ágatha Ruiz de la Prada del próximo 21 de septiembre podrán adquirir sus boletas a través de Fundación RD es Moda. Toda la información sobre disponibilidad y proceso de compra estará disponible en sus redes sociales, @FundacionRDesModa.

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