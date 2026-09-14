La marca dominicana Cima debuta en Nueva York con "Latido Ancestral"

La diseñadora dominicana Cindy Martínez, fundadora de la marca Cima. ( CORTESÍA DE LA DISEÑADORA )

La diseñadora dominicana Cindy Martínez, fundadora de Cima, presentó por primera vez su firma en Nueva York como parte de The Fashion Life Tour, donde dio a conocer Latido Ancestral, una colección de joyería que transforma raíces, memoria e identidad en piezas de carácter escultórico.

Con este debut, Cima da un nuevo paso en su proyección internacional, reivindicando la artesanía dominicana desde una mirada contemporánea, sofisticada y profundamente conectada con el Caribe.

"Presentar Latido Ancestral en Nueva York representa para mí la posibilidad de llevar una parte de nuestra identidad a un escenario internacional. Esta colección nace de la memoria, de los materiales y de los símbolos que nos conectan con el Caribe, pero también de una mirada contemporánea sobre la joyería".

"Quise crear piezas que hablaran de quiénes somos, de dónde venimos y de cómo nuestras raíces pueden transformarse en algo universal", expresó Cindy Martínez, fundadora y diseñadora de Cima.

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La presentación reunió talento latinoamericano y contó con la participación de la modelo dominicana Abby Sandoval, junto a las colombianas Mel Guevara y las gemelas Ella y Milie Novoa, quienes llevaron las creaciones de la firma a la pasarela.

Latido Ancestral se construye a partir de materiales y elementos estrechamente vinculados con el Caribe, entre ellos el larimar, piedra emblemática de República Dominicana. A través de formas, texturas y volúmenes, la colección explora conceptos como el origen, la pertenencia y el legado, estableciendo un diálogo entre joyería, arte y memoria cultural.

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La llegada de Cima a Nueva York marca un nuevo capítulo en la trayectoria de Cindy Martínez y contribuye a ampliar la presencia del diseño dominicano en escenarios internacionales.

Desde el Caribe, la firma propone una visión de la joyería en la que tradición y contemporaneidad convergen para construir un lenguaje propio capaz de trascender fronteras.

Sobre el evento

The Fashion Life Tour es una plataforma creada en 2019 por Kiara Belen, exconcursante de America´s Next Top Model y coach de modelaje, con el propósito de impulsar a diseñadores, modelos y artistas emergentes.

Su edición de Nueva York 2026 se celebró el 12 de septiembre en The Altman Building, en Chelsea, dentro de la agenda de actividades vinculadas a New York Fashion Week, con tres bloques de desfiles y la participación de talentos de distintos países.

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