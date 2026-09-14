La marca dominicana Cima debuta en Nueva York con "Latido Ancestral"
La colección de joyería que transforma raíces, memoria e identidad en piezas de carácter escultórico
La diseñadora dominicana Cindy Martínez, fundadora de Cima, presentó por primera vez su firma en Nueva York como parte de The Fashion Life Tour, donde dio a conocer Latido Ancestral, una colección de joyería que transforma raíces, memoria e identidad en piezas de carácter escultórico.
Con este debut, Cima da un nuevo paso en su proyección internacional, reivindicando la artesanía dominicana desde una mirada contemporánea, sofisticada y profundamente conectada con el Caribe.
"Presentar Latido Ancestral en Nueva York representa para mí la posibilidad de llevar una parte de nuestra identidad a un escenario internacional. Esta colección nace de la memoria, de los materiales y de los símbolos que nos conectan con el Caribe, pero también de una mirada contemporánea sobre la joyería".
"Quise crear piezas que hablaran de quiénes somos, de dónde venimos y de cómo nuestras raíces pueden transformarse en algo universal", expresó Cindy Martínez, fundadora y diseñadora de Cima.
La presentación reunió talento latinoamericano y contó con la participación de la modelo dominicana Abby Sandoval, junto a las colombianas Mel Guevara y las gemelas Ella y Milie Novoa, quienes llevaron las creaciones de la firma a la pasarela.
Latido Ancestral se construye a partir de materiales y elementos estrechamente vinculados con el Caribe, entre ellos el larimar, piedra emblemática de República Dominicana. A través de formas, texturas y volúmenes, la colección explora conceptos como el origen, la pertenencia y el legado, estableciendo un diálogo entre joyería, arte y memoria cultural.
La llegada de Cima a Nueva York marca un nuevo capítulo en la trayectoria de Cindy Martínez y contribuye a ampliar la presencia del diseño dominicano en escenarios internacionales.
Desde el Caribe, la firma propone una visión de la joyería en la que tradición y contemporaneidad convergen para construir un lenguaje propio capaz de trascender fronteras.
Sobre el evento
- The Fashion Life Tour es una plataforma creada en 2019 por Kiara Belen, exconcursante de America´s Next Top Model y coach de modelaje, con el propósito de impulsar a diseñadores, modelos y artistas emergentes.
Su edición de Nueva York 2026 se celebró el 12 de septiembre en The Altman Building, en Chelsea, dentro de la agenda de actividades vinculadas a New York Fashion Week, con tres bloques de desfiles y la participación de talentos de distintos países.