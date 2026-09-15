Leticia Lasose lleva el universo de Aurora Dresses a New York Fashion Week con "Sophia"

Las siluetas, los detalles y los acabados fueron concebidos para acompañar a niñas y adolescentes en una etapa en la que comienzan a descubrir su identidad, personalidad y propia manera de expresarse. ( CORTESÍA DE LETICIA LASOSE )

La diseñadora dominicana Leticia Lasose, directora creativa y fundadora de Aurora Dresses, presentó en el marco de New York Fashion Week su nueva colección "Sophia", una propuesta de alta costura infantil y juvenil que fusiona fantasía, sofisticación y una mirada contemporánea sobre la moda de las nuevas generaciones.

Desde la ciudad que continúa marcando el pulso de la industria global, Lasose presentó una colección que refleja la evolución creativa de Aurora Dresses y su visión de construir una identidad internacional dentro del universo de la moda infantil y juvenil de lujo.

Inspirada en la elegancia, la delicadeza y la fantasía, "Sophia" propone una estética donde cada diseño funciona como parte de una narrativa. Las siluetas, los detalles y los acabados fueron concebidos para acompañar a niñas y adolescentes en una etapa en la que comienzan a descubrir su identidad, personalidad y propia manera de expresarse.

La musa de la colección

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/15/whatsapp-image-2026-09-15-at-33435-pm-1-d8013f5f.jpeg Para Leticia Lasose, la moda infantil y juvenil merece el mismo nivel de creatividad, detalle y sofisticación que cualquier otra expresión de la alta moda. (CORTESÍALETICIA LASOSE)

La colección tuvo como imagen y musa a Sophia Gabriela, hija de la reconocida entrenadora fitness Haidy Cruz, segunda finalista de Miss República Dominicana 2024. Sophia fue la protagonista de esta propuesta en Nueva York, encarnando el espíritu de una colección creada alrededor de la juventud, la elegancia y la fuerza de una nueva generación.

Para Leticia Lasose, la moda infantil y juvenil merece el mismo nivel de creatividad, detalle y sofisticación que cualquier otra expresión de la alta moda.

Con "Sophia", la diseñadora reafirma una filosofía basada en la fantasía, la individualidad y la excelencia artesanal, conectando el imaginario de la infancia con los códigos contemporáneos de la alta costura.

"Quiero que cada niña que vista Aurora Dresses sienta que puede soñar en grande, que puede ser auténtica y que su historia también merece un lugar en los grandes escenarios de la moda", expresó Leticia Lasose, diseñadora y directora creativa de Aurora Dresses.

La participación de Aurora Dresses en New York Fashion Week representa un nuevo capítulo en la trayectoria internacional de Leticia Lasose y en la expansión de una firma nacida en República Dominicana.

Desde su visión creativa, la diseñadora continúa apostando por proyectar el talento dominicano hacia escenarios internacionales y posicionar la moda infantil y juvenil como un espacio de creatividad, lujo y expresión artística.