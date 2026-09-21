Donatella Versace vuelve a la moda con su propia marca

Donatella Versace vuelve a ponerse al frente de un proyecto creativo.

Después de casi tres décadas vinculada a la dirección artística de la casa fundada por su hermano Gianni, la diseñadora italiana inicia una nueva etapa profesional al margen de Versace, esta vez con una marca propia e independiente que unirá moda, belleza, cultura y entretenimiento.

El anuncio se ha conocido este lunes 21 de septiembre, en la antesala de una nueva edición de la Semana de la Moda de Milán. Donatella Versace se ha asociado con Revolve Group para crear una nueva empresa conjunta cuyo nombre todavía no ha sido revelado.

El proyecto aspira a trasladar su particular universo creativo a una nueva generación de consumidores y tiene previsto presentar sus primeros productos en 2027, año en el que también se dará a conocer oficialmente la identidad de la marca.

Una nueva etapa después de Versace

El movimiento adquiere una especial relevancia después de los cambios que han transformado el futuro de Versace durante el último año y medio. En marzo de 2025, Donatella dejó la dirección creativa de la firma después de casi 30 años en el cargo, al que llegó tras la muerte de su hermano Gianni en 1997.

Desde entonces, la diseñadora ha continuado vinculada a la casa como embajadora, mientras Dario Vitale asumía la responsabilidad creativa.

El escenario volvió a cambiar posteriormente con la adquisición de Versace por parte de Prada Group. Vitale abandonó la firma después de una única temporada y Pieter Mulier fue elegido para encabezar su próxima etapa creativa. Su primer desfile al frente de la casa está previsto para enero de 2027.

En paralelo, Donatella ha decidido construir un camino completamente independiente. Su nueva alianza con Revolve representa la primera gran iniciativa de estas características que emprende fuera de la firma que lleva su apellido y de los códigos que durante décadas definieron su trayectoria.

Más que una colección puntual, el proyecto nace con vocación de convertirse en una marca de largo recorrido. Donatella asumirá la dirección creativa y desarrollará un universo que abarcará tanto la moda como la belleza, además de incorporar una dimensión vinculada al entretenimiento.

Moda, cultura y una nueva generación

La propuesta parte de una idea que Donatella ha defendido durante buena parte de su carrera: la creatividad no existe de manera aislada, sino que se alimenta de aquello que sucede alrededor de la moda.

"Creo que la creatividad debe ser valiente, inclusiva y estar viva en el mundo", ha explicado la diseñadora en el comunicado del proyecto. En ese universo de inspiración sitúa también la música, el cine y el arte, disciplinas que, junto con la moda, considera fundamentales para comprender la manera en que las nuevas generaciones expresan su identidad y se relacionan con la cultura.

La alianza con Revolve busca precisamente conectar esa visión con nuevos públicos. La compañía estadounidense, fundada en 2003 por Michael Mente y Mike Karanikolas, aportará su infraestructura tecnológica, comercial y de distribución internacional.

Actualmente trabaja con más de 1,600 marcas a través de sus distintas plataformas y ha construido buena parte de su modelo de negocio alrededor de los consumidores millennial y de la generación Z.

"Revolve entiende algo en lo que creo profundamente: la cultura surge de la conexión", ha señalado Donatella. Sobre esa premisa se articula el nuevo proyecto, que, en palabras de la diseñadora, pretende crear "esa conexión con una nueva voz, un nuevo aspecto y una nueva energía".

Un proyecto con vocación internacional

La nueva marca no estará limitada a un único mercado. Entre los territorios contemplados para su expansión figuran Estados Unidos, Latinoamérica, Asia-Pacífico y Oriente Medio, reforzando desde el comienzo su vocación internacional.

Sin embargo, todavía habrá que esperar. Los primeros productos llegarán en 2027 y será entonces cuando el proyecto revele su nombre y comience a mostrar de manera concreta el universo creativo que Donatella está construyendo junto a Revolve.

El nuevo capítulo supone un cambio especialmente significativo para una diseñadora cuyo nombre ha estado ligado durante décadas a una de las casas de moda más reconocibles del mundo. Tras haber contribuido a mantener y evolucionar el legado de Gianni Versace durante casi 30 años, Donatella se enfrenta ahora a un escenario diferente.

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