Giannina Azar presenta colección en el New York Fashion Week 2026
El evento fue producido por la fundadora y presidenta de FDLA, Albania Rosario, donde 42 modelos y 36 reinas de belleza
Fashion Designers of Latin America (FDLA) cerró su programación de pasarela en el marco de la gran semana de la moda del New York Fashion Week SS/2027 con el desfile ´The Life´ de la reconocida diseñadora dominicana Giannina Azar.
Fue una presentación inmersiva de moda y performance realizado en el gran teatro del icónico United Palace, en Washington Heights, New York.
El evento fue producido por la fundadora y presidenta de FDLA, Albania Rosario, donde 42 modelos y 36 reinas de belleza, desfilaron por el escenario y los pasillos del teatro.
Este escenario situó al público dentro de la experiencia mientras los vestidos esculturales y bordados de Azar se desplegaban entre música en vivo, interpretada al piano por María del Sol, y proyecciones visuales a gran escala.
El desfile fue complementado con joyas de:
- Gisselle Mancebo
- Las capas de plumas de Sev de Abigail Silverio
- Martha Villar estuvo a cargo de la dirección del estilismo
- José Ceballos en la dirección de backstage
Trajes artesanales, finamente bordados en cristales de swarovski, pintados a mano, ornamentos en pan de oro, siluetas doradas, plateadas, rosa palo y blancas se presentaron ante profesionales de la moda, prensa, invitados y la comunidad de Washington Heights.
Según FDLA, esta fue la primera vez en la historia del Fashion Week que un desfile de esta magnitud abrió un teatro de 4,000 asientos directamente a la comunidad. El acceso comunitario fue posible gracias al apoyo de Hispanic Federation y la concejal Carmen De La Rosa.