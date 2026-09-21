Giannina Azar presenta colección en el New York Fashion Week 2026

Giannina Azar presentó una colección de vestidos esculturales y bordados. ( FOTOGRAFÍA CORTESÍA DE MARIO W. VALLADARES )

Fashion Designers of Latin America (FDLA) cerró su programación de pasarela en el marco de la gran semana de la moda del New York Fashion Week SS/2027 con el desfile ´The Life´ de la reconocida diseñadora dominicana Giannina Azar.

Fue una presentación inmersiva de moda y performance realizado en el gran teatro del icónico United Palace, en Washington Heights, New York.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/21/unnamed-24-b02b67a1.jpg El desfile contó con la participación de 42 modelos y 36 reinas de belleza. (FOTOGRAFÍA CORTESÍA DE MARIO W. VALLADARES)

El evento fue producido por la fundadora y presidenta de FDLA, Albania Rosario, donde 42 modelos y 36 reinas de belleza, desfilaron por el escenario y los pasillos del teatro.

Este escenario situó al público dentro de la experiencia mientras los vestidos esculturales y bordados de Azar se desplegaban entre música en vivo, interpretada al piano por María del Sol, y proyecciones visuales a gran escala.

El desfile fue complementado con joyas de:

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/21/unnamed-25-c843437c.jpg Trajes artesanales, finamente bordados en cristales de swarovski, pintados a mano, ornamentos en pan de oro, siluetas doradas, plateadas, rosa palo y blancas se presentaron. (CORTESÍA DEFOTOGRAFÍA DE MARIO W. VALLADARES)

Gisselle Mancebo

Las capas de plumas de Sev de Abigail Silverio

Martha Villar estuvo a cargo de la dirección del estilismo

José Ceballos en la dirección de backstage

Trajes artesanales, finamente bordados en cristales de swarovski, pintados a mano, ornamentos en pan de oro, siluetas doradas, plateadas, rosa palo y blancas se presentaron ante profesionales de la moda, prensa, invitados y la comunidad de Washington Heights.

Según FDLA, esta fue la primera vez en la historia del Fashion Week que un desfile de esta magnitud abrió un teatro de 4,000 asientos directamente a la comunidad. El acceso comunitario fue posible gracias al apoyo de Hispanic Federation y la concejal Carmen De La Rosa.