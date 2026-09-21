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Giannina Azar
Giannina Azar

Giannina Azar presenta colección en el New York Fashion Week 2026

El evento fue producido por la fundadora y presidenta de FDLA, Albania Rosario, donde 42 modelos y 36 reinas de belleza

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    Giannina Azar presenta colección en el New York Fashion Week 2026
    Giannina Azar presentó una colección de vestidos esculturales y bordados. (FOTOGRAFÍA CORTESÍA DE MARIO W. VALLADARES)

    Fashion Designers of Latin America (FDLA) cerró su programación de pasarela en el marco de la gran semana de la moda del New York Fashion Week SS/2027 con el desfile ´The Life´ de la reconocida diseñadora dominicana Giannina Azar.

    Fue una presentación inmersiva de moda y performance realizado en el gran teatro del icónico United Palace, en Washington Heights, New York.

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    El desfile contó con la participación de 42 modelos y 36 reinas de belleza. (FOTOGRAFÍA CORTESÍA DE MARIO W. VALLADARES)

    El evento fue producido por la fundadora y presidenta de FDLA, Albania Rosario, donde 42 modelos y 36 reinas de belleza, desfilaron por el escenario y los pasillos del teatro.

    Este escenario situó al público dentro de la experiencia mientras los vestidos esculturales y bordados de Azar se desplegaban entre música en vivo, interpretada al piano por María del Sol,  y proyecciones visuales a gran escala. 

    El desfile fue complementado con joyas de:

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    Trajes artesanales, finamente bordados en cristales de swarovski, pintados a mano, ornamentos en pan de oro, siluetas doradas, plateadas, rosa palo y blancas se presentaron. (CORTESÍA DEFOTOGRAFÍA DE MARIO W. VALLADARES)
    • Gisselle Mancebo
    • Las capas de plumas de Sev de Abigail Silverio
    • Martha Villar estuvo a cargo de la dirección del estilismo
    • José Ceballos en la dirección de backstage

    Trajes artesanales, finamente bordados en cristales de swarovski, pintados a mano, ornamentos en pan de oro, siluetas doradas, plateadas, rosa palo y blancas se presentaron ante profesionales de la moda, prensa, invitados y la comunidad de Washington Heights.

    Según FDLA, esta fue la primera vez en la historia del Fashion Week que un desfile de esta magnitud abrió un teatro de 4,000 asientos directamente a la comunidad. El acceso comunitario fue posible gracias al apoyo de Hispanic Federation y la concejal Carmen De La Rosa. 

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