Santo Domingo recibe a Ágatha Ruiz de la Prada entre color y moda

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, y el diseñador Sócrates McKinney, presidente de EmergeRD, dieron la bienvenida este lunes en Santo Domingo a la reconocida diseñadora española Ágatha Ruiz de la Prada, quien se encuentra de visita en República Dominicana.

El encuentro tuvo lugar en la Plaza Santo Domingo, ubicada en el Malecón, como parte de las actividades organizadas en honor a la diseñadora madrileña durante su estancia en el país.

Uno de los elementos más distintivos del espacio es un gran corazón rojo, uno de los símbolos más reconocibles del universo creativo de Ágatha Ruiz de la Prada.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/21/agatha-en-sd-318a63bf.jpg Elementos distintivos en la Plaza Santo Domingo. (DIARIO LIBRE/STEVEN CURIEL)

El corazón se ha convertido en la firma visual de la diseñadora y resume buena parte de los códigos que han definido su trayectoria: color, optimismo, libertad y una manera irreverente de entender la moda.

Durante su intervención, Sócrates resaltó el propósito de EmergeRD y la importancia de impulsar nuevas voces dentro de la industria.

"Emerge RD es una plataforma que tiene como único objetivo crear una nueva generación de diseñadores de moda, una generación que tenga voz propia". En esa búsqueda, destacó a Ágatha como una referencia de autenticidad: una diseñadora que ha demostrado que no tenemos por qué dejar de ser lo que realmente somos.

Carolina Mejía expresó su admiración personal por la diseñadora y bromeó: "Yo soy la presidenta del fan club de Ágatha desde los años 80".

La alcaldesa también vinculó la estética colorista de la madrileña con la transformación visual que ha experimentado Santo Domingo en sus espacios públicos: "El colorido de los murales es parte de la identidad de nuestros espacios públicos, es una manifestación de lo que para nosotros es el bienestar".

Mejía subrayó además el papel de McKinney en el desarrollo de la moda dominicana: "Sócrates ha tenido el gran talento de convertir la moda en una fuente para ayudar la creatividad y el talento de los dominicanos y así mostrarlo al mundo".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/21/agatha-y-carolina-14bb0d71.jpg Ágatha Ruiz de la Prada y Carolina Mejía. (DIARIO LIBRE/STEVEN CURIEL)

Un vínculo que trasciende la moda

Tras agradecer el cálido recibimiento, Ágatha Ruiz de la Prada habló con emoción sobre su relación con República Dominicana, un país que ha visitado en diferentes momentos de su trayectoria.

"Yo creo que República Dominicana ya es parte de mi vida para siempre", manifestó la diseñadora, quien también destacó el cariño con el que ha sido recibida en sus distintas visitas.

Desfile

Como parte de su visita, Ágatha Ruiz de la Prada presentará su más reciente colección en el país durante un desfile que tendrá lugar la noche de este lunes en Casas de los Vitrales, Hotel Casas del XVI Vignette Collection, en la Ciudad Colonial.

Los fondos recaudados serán destinados a los programas de la fundación RD es Moda en favor de estudiantes de diseño de moda y diseñadores emergentes dominicanos, contribuyendo a su formación, desarrollo y proyección.

Emerge RD cuenta con el apoyo académico de la Universidad Iberoamericana (Unibe) a través de sus espacios dedicados a impulsar y proyectar el diseño emergente del país.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/21/agatha-en-sd-3-ee2d4f06.jpg Laura Fernández, Ichanell Rodríguez y Noelia García de Pereyra. (DIARIO LIBRE/STEVEN CURIEL) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/21/agatha-en-sd-5-730cee5a.jpg José Forteza y Luis Sánchez. (DIARIO LIBRE/STEVEN CURIEL) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/21/agatha-en-sd-7-3a08d5d1.jpg Sandra Gómez. (DIARIO LIBRE/STEVEN CURIEL) ‹ >

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