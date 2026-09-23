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Starlin de Holma
Starlin de Holma

Starlin De Holma presenta colección en FDLA New York

Cada creación constituye un manifiesto de dramatismo, distinción y presencia

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    Starlin De Holma presenta colección en FDLA New York
    Michael Romero, Bray Vargas, Starlin De Holma y Mayra Delgado. (CORTESÍA DE STARLIN DE HOLMA)

     El diseñador dominicano Starlin De Holma presenta en FDLA New York su colección "De Holma Luxury: El arte de la opulencia nupcial masculina", una propuesta integrada por 20 piezas que redefine por completo el concepto del novio tradicional y eleva la sastrería masculina a una expresión majestuosa, audaz y extravagante.

    Inspirada en la filosofía del "more is more", la colección celebra el lujo sin reservas y la máxima elegancia, otorgando al novio un papel protagónico en uno de los momentos más importantes de su vida.

    Cada creación constituye un manifiesto de dramatismo, distinción y presencia. La riqueza del terciopelo se entrelaza con intrincadas aplicaciones de pedrería elaboradas a mano, destellos de luz y lazos de gran volumen, incorporados como elementos escultóricos que aportan carácter e impacto visual.

    Códigos de alta costura

    Con esta propuesta, Starlin De Holma fusiona los códigos de la alta costura con una estética exuberante y sofisticada, concebida para el hombre seguro de sí mismo que desea alejarse de lo convencional y expresar su personalidad a través de una imagen inolvidable.

    Las siluetas, los detalles artesanales y la cuidada selección de materiales convierten cada pieza en una declaración de estilo.

    Más que acompañar a la novia, el hombre imaginado por De Holma Luxury reclama su propio espacio en el altar y asume el lujo como una forma de identidad y expresión personal.

    La presentación de esta colección en FDLA New York representa una nueva oportunidad para proyectar el talento y la creatividad de Starlin De Holma en una plataforma internacional, reafirmando su apuesta por:

    • Una moda masculina sin límites
    • Una muestra de que la elegancia también puede ser imponente, teatral y profundamente opulenta.
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