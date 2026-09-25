Emerge RD: seis miradas que dibujan el futuro de la moda dominicana

Piezas de la propuesta "Latido rural", de Heidy Feliz, egresada del Instituto Técnico Superior Comunitario de República Dominicana, y reconocida como "Colección Emergente" ( CEDIDA POR EMERGE RD )

La moda dominicana tiene una nueva generación que quiere decir, experimentar y, sobre todo, encontrar su propio lenguaje. Esa intención quedó sobre la pasarela de Emerge RD, una plataforma que reunió a seis diseñadores emergentes después de un proceso de formación y mentorías.

La convocatoria comenzó abierta a quienes buscaban una oportunidad para mostrar su talento y formar parte de un proceso de crecimiento sustentado en el conocimiento y la experiencia de sus mentores. De 110 participantes, 42 llegaron a la semifinal y seis alcanzaron la final.

La noche se convirtió así en una especie de laboratorio creativo. Cada diseñador llevó a escena una propuesta construida desde su propia identidad, con conceptos, texturas, colores, volúmenes y recursos de confección que revelaron diferentes maneras de entender la moda.

El reconocimiento "Colección Emergente" fue para Heidy Feliz, egresada del Instituto Técnico Superior Comunitario de República Dominicana, por su colección "Latido rural". El premio incluye una beca para realizar un curso de verano en el Istituto Marangoni, en Milán, una oportunidad que abre una nueva ventana para la proyección internacional de su trabajo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/25/screen-shot-2026-09-25-at-51612-pm-copy-dd8a9023.jpg Heidy Feliz, egresada del Instituto Técnico Superior Comunitario de República Dominicana, fue la gran ganadora de la noche con su colección Latido rural. (CEDIDA POR EMERGE RD)

Seis propuestas, seis lenguajes

Lo interesante de este circuito estuvo en la presencia palpable de las emociones de sus participantes, trasladadas a cada puesta en escena. No había una única manera de interpretar la moda. Cada colección respondía al sello personal de quien la creó.

Las propuestas jugaron con sobreposiciones, dimensiones a gran escala, paletas de color, ensamblajes y texturas. Detrás de cada una hubo horas de trabajo y un proceso acompañado por mentores que guiaron a los jóvenes talentos en la ejecución y confección.

La jornada también abrió espacio al reconocimiento de figuras destacadas por su aporte a la industria de la moda local y su desarrollo: Il Prato, Ana Thomén, Carlos Bermúdez, de Puerto Rico, y Luis Sánchez.

Georgie de Mata: "De quien vengo"

Texturas creadas mediante sobreposiciones, colores naranjas, amarillos y matices derivados construyeron una propuesta donde las asimetrías en su colocación mantuvieron un balance favorable.

Los bordes de los cortes aparecieron como bloques arquitectónicos, mientras la silueta ligera y los cortes rectos agrupaban la emoción de una ropa masculina que, en esta lectura, llegó para quedarse.

Heidy Feliz: "Latido rural"

Fue la gran ganadora de la noche. En "Latido rural" , movimiento y estructura se conjugan para contar una historia ligada a la tierra y a las raíces de la diseñadora.

La infancia aparece como punto de partida y las hormigas, esas pequeñas criaturas que forman parte del entorno cotidiano, se convierten en protagonistas de una ruta de recuerdos que cobra vida y forma.

La narrativa se mueve entre lo jovial, lo femenino y lo ligero, con el color crema como hilo conductor. Hay un recorrido rítmico de un pensamiento que evoluciona de adentro hacia afuera.

Las piezas se sostienen sobre el cuerpo como una percha, mientras las líneas verticales se movilizan con cada paso, recreando el recorrido de las hormigas sobre la silueta.

El resultado revela destreza y excelencia en la ejecución de una idea que consiguió llevar una memoria personal hacia un lenguaje visual.

Erick Lemos: "Oficios y arquetipos"

Impacto visual, formas amorfas y una fuerza callejera atraviesan "Oficios y arquetipos". Hay anuncios, denuncias y una cotidianidad fuera de contexto que lleva al frente realidades agudas que muchas veces permanecen sin conversación.

Las exageraciones son aquí una herramienta expresiva. Lo impecable no existe y, precisamente desde esa ruptura, la propuesta encuentra su fuerza.

Este joven talento tiene definido su estilo y la ruta que quiere recorrer. La puesta en escena estuvo bien pensada y ejecutada.

Leibregui Primo: "Lenguaje universal"

Una intención de movimiento externo atraviesa "Lenguaje universal". Entre las líneas y el cuerpo no existe una división clara; las texturas abren paso al misterio de una propuesta que evoluciona hasta encontrar su propio punto de inflexión.

Es un proceso que invita a profundizar un poco más para conseguir una mayor depuración de los tejidos utilizados.

Yenny Vázquez: "Kiskeya"

Texturas, luz, fuerza, coherencia, folclor y evolución responden a un código y a una intención en "Kiskeya".

El cuerpo lo sostiene todo. Tejido y silueta se conjugan en un tránsito entre lo artesanal y lo evidentemente bien confeccionado, dando como resultado una propuesta donde se manifiestan la evolución, el crecimiento y el desarrollo de un talento que no se detiene.

"Kiskeya" conserva un proceso de confección auténtico y, al mismo tiempo, sostiene la intención de preservar las características de la marca desde sus inicios.

Kai: "Jaula"

Lo inesperado aparece en "Jaula". La cordura se pone en juego y el concepto se manifiesta sin filtros ni titubeos.

El textil se convierte en denuncia. Los cordones cruzados, utilizados como cierre y ensamblaje, traen una impronta que remite a la tortura y al placer. Aquí, la ropa pasa a un segundo plano: lo importante es el concepto.

Las manos se atan, las bocas callan y, aun así, el interior grita en defensa o sumisión. La lectura queda abierta a quien observa.

Porque, en una moda que va más allá de su utilidad, "Jaula" pone de manifiesto el poder de la indumentaria como manifiesto.

Una generación que busca su propia voz

Más allá del reconocimiento individual, Emerge RD dejó sobre la pasarela seis maneras de mirar la moda y de convertir experiencias, emociones, raíces y cuestionamientos en indumentaria.

Todos llegaron al final de un proceso exigente. Todos tuvieron detrás el acompañamiento de mentores. Y todos, desde lenguajes muy distintos, mostraron que la nueva generación del diseño dominicano está interesada no solo en confeccionar ropa, sino en construir conceptos y encontrar una voz propia.

En el caso de Heidy Feliz, "Latido rural" tendrá ahora la posibilidad de continuar ese recorrido en Milán. Para los demás, la experiencia deja también una plataforma, un proceso de aprendizaje y una vitrina para seguir desarrollando aquello que apenas comienza a tomar forma.