República Dominicana se prepara para ver brillar a Andreína Martínez en la nueva docuserie de Victoria´s Secret

Andreína Martínez durante una visita a Diario Libre luego de su participación en el Miss Universo 2022. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

La atención de los dominicanos estará puesta este domingo en la pantalla de YouTube, cuando Victoria´s Secret estrene Angels Among Us, la nueva docuserie que mostrará el proceso de selección de su próximo "Ángel" y en la que la modelo dominicana Andreína Martínez figura entre las finalistas.

El primer episodio llegará a las 7:00 de la noche y permitirá al público seguir desde el inicio la competencia en la que Martínez busca conquistar uno de los lugares más codiciados de la industria de la moda.

La dominicana fue seleccionada entre más de 100,000 aspirantes que participaron en el casting abierto de Victoria´s Secret y es la única latina entre las 10 finalistas que avanzaron en el proceso.

Martínez, quien fue segunda finalista de Miss Universo 2022, ya había compartido públicamente su ilusión de formar parte de la búsqueda. En mayo, al anunciar su participación en el casting, expresó: "Hola, soy Andreína y quiero ser un ángel".

Ahora, su camino hacia la pasarela de Victoria´s Secret podrá ser seguido a través de Angels Among Us, producción que documenta las distintas etapas de la búsqueda, desde los castings y las audiciones hasta la preparación de las candidatas para el gran desfile.

Estrategia de Victoria's Secret

La docuserie es producida por Boardwalk Pictures y dirigida por la cineasta Nadia Hallgren. Su estreno forma parte de la estrategia de Victoria´s Secret de ampliar la experiencia de su tradicional desfile y acercar al público al proceso que ocurre detrás de la pasarela.

Desenlace en octubre

La competencia no terminará con el estreno de este domingo. Los nuevos episodios de Angels Among Us serán publicados los domingos y jueves a través de YouTube, hasta llegar al momento decisivo.

La ganadora será anunciada durante el Victoria´s Secret Fashion Show, que se celebrará el 18 de octubre en Los Ángeles. La elegida tendrá la oportunidad de desfilar en la pasarela de Victoria´s Secret y recibirá además un contrato exclusivo con IMG Models.

Para República Dominicana, el proceso tendrá un atractivo especial: Andreína Martínez llega a esta etapa como la única representante latina entre las 10 finalistas, llevando nuevamente el nombre del país a una de las plataformas más reconocidas de la moda internacional.

Dónde verlo: YouTube

Estreno: domingo 27 de septiembre

Hora: 7:00 p. m. (hora dominicana)

Nuevos episodios: domingos y jueves