La cantante Elena Rose desfila en París durante Le Défilé de L´Oréal

La cantante venezolana Elena Rose continúa ampliando su presencia internacional con nuevos proyectos en la música y la moda. ( EFE/ARCHIVO )

La cantante venezolana Elena Rose continúa consolidando su presencia internacional y este lunes desfiló en Le Défilé de L´Oréal Paris, uno de los eventos destacados de la Semana de la Moda de París.

La artista formó parte del espectáculo celebrado en Place Joffre, entre la Torre Eiffel y la École Militaire, donde L´Oréal Paris reunió a destacadas figuras de la moda, la belleza, la música y el entretenimiento.

El desfile celebra la confianza, la autoexpresión, la inclusión y el empoderamiento femenino, y se ha convertido en uno de los encuentros más reconocidos dentro del calendario de la Semana de la Moda de París.

Para Elena Rose, su participación representa otro paso en la expansión de su carrera más allá de la música y en su acercamiento a escenarios internacionales vinculados con la moda y la cultura.

La cantante compartió su emoción a través de sus redes sociales durante el desarrollo del desfile y agradeció a L´Oréal Paris por la oportunidad de formar parte del evento.

"Gracias @lorealparis por abrazar a mujeres que hacen de este mundo un mundo mejor me siento honrada de estar rodeada de guerreras poderosas. Wao y caminar por mis latinas fue un sueño hecho realidad", escribió en Instagram.

Expansión de su carrera

Con esta participación, Elena Rose suma una nueva experiencia a una trayectoria que en los últimos años la ha llevado a ganar reconocimiento en la escena musical latinoamericana y a ampliar su presencia en espacios internacionales.

En el Festival Presidente

La cantante venezolana también regresará a República Dominicana en diciembre para actuar en el Festival Presidente 2026 , que se celebrará los días 11 y 12 de diciembre en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

en diciembre para actuar en el , que se celebrará los días 11 y 12 de diciembre en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. Elena Rose forma parte de la cartelera del sábado 12, junto a artistas como Don Omar, Katy Perry, Omar Courtz, Aria Vega, Dalvin La Melodía y Yiyo Sarante.