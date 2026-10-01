Andreína Martínez se luce en segundo episodio de docuserie para ser un ángel de Victoria´s Secret

Captura de pantalla de la modelo dominicana Andreína Martínez durante su casting en Chicago para Victoria's Secret. ( CAPTURA DE VICTORIA'S SECRET )

La modelo dominicana Andreína Martínez destacó este jueves en el segundo episodio de la docuserie de Victoria´s Secret "Angels Among Us", en la que quedó seleccionada entre un grupo de 10 finalistas que buscan convertirse en un "Ángel" y desfilar en el Victoria´s Secret Fashion Show 2026.

De acuerdo con el episodio, Martínez viajó a la ciudad de Chicago, donde realizó su casting. Allí, Adam Selman, director creativo de Victoria´s Secret, dijo que la dominicana podría tener una faceta dentro de la moda que todavía no ha sido completamente descubierta.

Al referirse a Martínez, Selman resaltó particularmente su forma de caminar por la pasarela y su físico.

"Andreína tiene una pasarela increíble, unas piernas larguísimas. Es una chica de concursos de belleza. Creo que hay algo en ella que realmente todavía no hemos logrado descubrir, y me interesa ver su transformación. Es decir, ¿podemos convertirla en una chica de moda? Creo que sería algo interesante para nosotros", expresó el ejecutivo.

Posteriormente, Selman llamó a cada una de las seleccionadas para comunicarles la noticia de su clasificación. Martínez recibió la noticia acompañada de su padre.

Un proceso seguido por miles de aspirantes

Martínez avanzó hasta el grupo final luego de superar un casting abierto que reunió a más de 100,000 aspirantes. Además, es la única latina entre las 10 finalistas.

La dominicana había anunciado desde mayo su intención de participar en la convocatoria con un mensaje directo: "Hola, soy Andreína y quiero ser un ángel".

La búsqueda quedó documentada en "Angels Among Us", una producción de Victoria´s Secret que muestra las distintas etapas del proceso de selección y el recorrido de las candidatas hasta la pasarela.

La ganadora será anunciada durante el Victoria´s Secret Fashion Show 2026, previsto para el 18 de octubre en Los Ángeles, y recibirá un contrato exclusivo con IMG Models, además de la oportunidad de desfilar en el espectáculo.