Realizarán la primera edición de María Trinidad Sánchez Fashion Week

Catalino Correa, Ichanell Rodríguez, Carlos Machuca, Sophia Sanabria, Alexis Victoria Yeb y Sócrates McKinney. ( CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES )

El nordeste de la República Dominicana abre un nuevo escenario para la moda. María Trinidad Sánchez (MTS) acogerá la primera edición de MTS Fashion Week 2026, una plataforma que conecta diseño, artesanía y turismo para proponer, desde el Caribe, una manera propia de interpretar el lujo.

Bajo el concepto Lujo Tropical, el evento entiende la exclusividad desde la frescura, la ligereza, el movimiento, las texturas y los tejidos concebidos para climas cálidos.

Las colecciones estarán orientadas a Spring/Summer 2027, en diálogo con un entorno donde el sol, el mar y la naturaleza forman parte de la vida durante prácticamente todo el año.

"Lujo Tropical nace de entender que el Caribe también puede construir su propio lenguaje alrededor de la moda y el lujo. Queremos hacerlo desde nuestro clima y esencia, sin perder la mirada hacia lo que está ocurriendo en la industria internacional", expresó Carlos Machuca, director general de Machuca Entertainment.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/03/mts-moda-2-9a4a9915.jpg Carlos Machuca, director general de Machuca Entertainment. (CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES)

María Trinidad Sánchez no será solo el lugar donde se desarrollará la propuesta de moda, sino también parte de la historia que esta expresión creativa contará. Uno de los pilares de MTS Fashion Week es utilizar la moda como vehículo para proyectar la identidad de la provincia e integrar sus atractivos al evento.

El Hotel Boutique del Lago, en Nagua, acogerá las pasarelas y buena parte de la agenda, mientras que Cabrera y Río San Juan se sumarán con actividades para diseñadores e invitados especiales.

Esta narrativa comenzó incluso antes del primer desfile. La producción editorial Volver a la raíz: donde comienza la historia, protagonizada por Sophia Sanabria e IChanell Rodríguez, ambas con raíces familiares en la zona, exploró la relación entre moda e identidad.

A esta se suma una estrategia audiovisual que ha puesto en primer plano escenarios como Laguna Gri-Gri, Laguna Dudú y Playa Grande.

Del territorio hacia el mundo

A lo largo de tres jornadas, seis bloques de fashion shows reunirán talento local, creadores dominicanos de distintas trayectorias, representantes de la diáspora y figuras internacionales.

La apertura estará a cargo de Wilson Alcequiez, diseñador de Cabrera, mientras que Carlos De Moya, dominicano residente en Estados Unidos, tendrá a su cargo el cierre. La elección de ambos pone en diálogo dos perspectivas de la moda dominicana.

El calendario contempla actualmente 15 participaciones entre diseñadores y firmas.

Entre los nombres confirmados están Rafael Rivero, Nina Vásquez, Noel Newman, Joel Reyes, Lugo Atelier, Georgie de Mata, Endry Mendoza, Erick Lemos, Diana Gissel, Mimichmo, Manuel Febrillet y el dúo mexicano Víctor y Jessi, además de otros por anunciar. La dirección de los desfiles estará a cargo de Sócrates McKinney.

La creatividad de MTS también tendrá protagonismo, mediante la participación de modelos, artesanos y emprendedores de la zona, quienes formarán parte de los espacios comerciales y de otros momentos del Fashion Week.

Más allá de la pasarela

La propuesta se amplía con una cartelera de conferencias, conversatorios, activaciones de marcas, experiencias turísticas y gastronómicas, encuentros de networking y dinámicas sociales.

A esto se suma MTS Fashion Gallery, concebido como un mini Fashion Mall para la exhibición y comercialización de productos, además de propiciar el contacto directo con el público. La iniciativa aspira, además, a impulsar nuevos talentos y generar oportunidades de intercambio dentro de la industria.

El punto de partida está en el nordeste dominicano. La mirada, mucho más lejos. La idea que acompaña a MTS Fashion Week 2026 es clara: llevar la moda al destino y, a través de la moda, llevar el destino al mundo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/03/mts-moda-3-f1792ffb.jpg Manuel Febrillet, Wilson Alcéquiez y Michael Romero. (CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/03/mts-moda-4-e8b8c554.jpg Anny Abate y Stalin Victoria. (CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/03/mts-moda-5-47cf4572.jpg Joel Reyes y Nina Vásquez. (CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/03/mts-moda-6-feccf985.jpg Evelyna Rodriguez. (CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES) ‹ >

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