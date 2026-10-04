Leticia Lasose presenta su colección "Sophia" en las semanas de la moda de Milán y París

La diseñadora dominicana Leticia Lasose, fundadora y directora creativa de Aurora Dresses, presentó su colección "Sophia" en el marco de Milan Fashion Week y Paris Fashion Week, llevando su propuesta de moda infantil y juvenil a escenarios internacionales.

La colección fue desarrollada bajo el concepto "Where Dreams Wear Couture" y reúne piezas que combinan elementos de fantasía, sofisticación y tendencias contemporáneas, con especial atención a la confección y los detalles.

De acuerdo con la propuesta creativa, "Sophia" está inspirada en conceptos como la individualidad, la seguridad y la confianza, con la intención de presentar la moda como una forma de expresión para niñas y jóvenes.

Sophia Gabriela, imagen de la colección

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/04/whatsapp-image-2026-10-04-at-122002-pm-1-f98e577c.jpeg Sophia Gabriela fue la musa de la colección. (CORTESÍA DELETICIA LASOSE)

La colección tuvo como musa e imagen oficial a Sophia Gabriela, hija de la entrenadora fitness Haidy Cruz, quien fue segunda finalista de Miss República Dominicana 2024, en representación de Montecristi.

La joven formó parte de la presentación de la propuesta en Europa, vinculándose así a escenarios relacionados con la moda y la belleza.

A través de sus redes sociales, Sophia Gabriela manifestó su emoción por la experiencia y compartió el mensaje: "Una vez lo soñé, y hoy es una realidad".

La joven también destacó el valor de la disciplina y la perseverancia para alcanzar las metas personales.

La propuesta de Aurora Dresses

Aurora Dresses es una firma dominicana dedicada al diseño de moda infantil y juvenil, principalmente para ocasiones especiales. Sus piezas se caracterizan por una propuesta que combina elementos de la moda infantil con detalles de inspiración couture.

La presentación de "Sophia" en Milán y París forma parte de la proyección internacional de la firma y de la apuesta de Leticia Lasose por presentar el diseño dominicano en otros mercados.

Con esta colección, la diseñadora incorpora a su trayectoria una propuesta presentada en dos ciudades vinculadas históricamente a la industria de la moda.