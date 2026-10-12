La modelo dominicana Chloe Paredes triunfa en las pasarelas de las grandes capitales de la moda

La modelo dominicana Chloe Paredes desfila para Anna Sui, Carven y Coach. ( CEDIDA POR OSSYGENO MODELS )

Con tan solo 19 años, la modelo dominicana Chloe Paredes continúa consolidando su carrera en la industria de la moda internacional, desfilando para reconocidos diseñadores durante las semanas de la moda de Nueva York, Milán y París.

Paredes ha trabajado para importantes firmas como Acne Studios, Anna Sui, Carolina Herrera, Carven, Coach, Dries Van Noten, Jil Sander, Khaite, Marni, Miu Miu, Thom Browne, TWP y Zimmermann.

También ha protagonizado campañas internacionales para Jil Sander, JW Anderson y Miu Miu, y ha trabajado para casas de moda como Oscar de la Renta, Alexander McQueen, Dior y Mango.

Sandro Guzmán, de Ossygeno Models Management, agencia madre de la modelo, destaca su desempeño durante el primer año de trabajo internacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/12/chloe-dries-van-noten-a26d2c5b.jpeg Paredes desfila para Dries Van Noten. (CEDIDA POR OSSYGENO MODELS)

"Chloe llegó para quedarse en esta industria. Está haciendo un trabajo increíble, tiene una gran personalidad y maneja el idioma inglés a la perfección, habla italiano también y ha conquistado mucho en el año que tiene trabajando internacionalmente", expresa Guzmán.

Además de su talento en las pasarelas, Chloe cuenta con una sólida formación académica. Durante sus años escolares en Santo Domingo obtuvo altas calificaciones y fue presidenta de su promoción, aprovechando las oportunidades educativas que le brindaron sus padres.

En conversaciones con su manager, la joven ha manifestado su deseo de continuar creciendo en la industria y llevar la bandera dominicana a lo más alto de la moda mundial.

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Su trayectoria ya ha recibido reconocimiento en su país. En los Premios a la Moda Dominicana 2026, celebrados en julio, fue elegida Modelo Internacional del Año, una distinción que reconoce su desempeño en el circuito internacional.

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