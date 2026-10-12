"Victoria´s Secret": cuál es la diferencia entre desfilar para la marca y ser un "Angel"

La dominicana Andreína Martínez modela con las alas de Victoria's Secret. ( INSTAGRAM / @MUNDOMISS_RD )

En el mundo de la moda, desfilar para una de las marcas más reconocidas de la industria representa un logro importante en la carrera de cualquier modelo.

Sin embargo, en Victoria´s Secret existe una diferencia entre caminar por su pasarela y convertirse en una de sus emblemáticas Angels, una distinción que ahora cobra relevancia para la República Dominicana gracias a Andreína Martínez.

La modelo dominicana, quien representó al país en Miss Universo 2022 y obtuvo el puesto de segunda finalista, continúa abriéndose camino en la escena internacional tras alcanzar el Top 3 de Angels Among Us, la docuserie con la que Victoria´s Secret busca incorporar a una nueva integrante a su universo de Angels.

Aunque varias modelos del país han desfilado para la firma, ganar la competencia podría convertir a Martínez en la primera en obtener oficialmente este título.

Diferencias entre modelar para la marca y ser un "Angel"

Victoria´s Secret ha contado con numerosas modelos en sus desfiles, campañas publicitarias y catálogos. Participar en estas producciones permite a las modelos trabajar con una firma de gran reconocimiento internacional.

La presencia dominicana en el Victoria´s Secret Fashion Show tiene una historia que comenzó con Omahyra Mota, quien desfiló en 2001, seguida por Arlenis Sosa, que participó en 2008, y Dilone, modelo de ascendencia dominicana que caminó en las ediciones de 2016 y 2017.

Más recientemente, Marina Moioli y Luna Yohannan formaron parte del desfile de 2025, sumándose a esta lista de modelos vinculadas al país que han llegado a una de las pasarelas más reconocidas de la industria.

Sin embargo, eso no significa que formen parte de su grupo de Angels. Históricamente, las Angels han sido figuras vinculadas a la identidad de la marca, con contratos y compromisos que pueden incluir campañas, apariciones públicas, eventos y labores de representación .

Nombres como Adriana Lima, Alessandra Ambrosio y Candice Swanepoel se convirtieron en referentes de esta categoría.

Aunque la marca no divulga públicamente todos los detalles de estos acuerdos ni especifica de manera exhaustiva cómo se diferencian de los contratos de otras modelos, algunas declaraciones de antiguos directivos han permitido conocer mejor su alcance.

Un ejemplo fue el caso de Doutzen Kroes, cuya salida de la categoría de Angel fue explicada por Ed Razek, entonces director de marketing de Victoria´s Secret.

En una publicación de Instagram que ya no está disponible, Razek señaló que la modelo había recibido una oportunidad lucrativa en Europa que entraba en conflicto con sus compromisos con la marca. Según explicó, el contrato se dio por terminado a petición de su agencia, sin conflictos ni animosidad.

A un paso

Andreína se posicionó entre las tres finalistas de la docuserie Angels Among Us, tras superar las distintas etapas de una convocatoria que recibió más de 100,000 aspirantes. Su clasificación se dio a conocer en el quinto episodio de la producción.

La final de la docuserie está prevista para el 18 de octubre, durante el Victoria´s Secret Fashion Show, en Los Ángeles. La ganadora obtendrá la oportunidad de desfilar en el espectáculo y un contrato exclusivo con IMG Models.

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