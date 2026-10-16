RD Fashion Week celebra 40 años de trayectoria de Leonel Lirio

El homenaje al diseñador marcó uno de los momentos centrales de la apertura de la edición número 17 de la plataforma. ( CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES )

La moda dominicana abrió un nuevo capítulo de celebración con el reconocimiento a cuatro décadas de trayectoria de Leonel Lirio, uno de los protagonistas de la noche inaugural de RD Fashion Week 2026, que comenzó ayer en el Hotel Marriott Santo Domingo Piantini.

El homenaje al diseñador marcó uno de los momentos centrales de la apertura de la edición número 17 de la plataforma.

Lirio compartió la pasarela con Melkis Díaz y Alejandro Fajardo, en una noche que conjugó distintas visiones de la moda y puso en primer plano tanto la vigencia de los creadores con una trayectoria consolidada como las oportunidades de proyección para el sector.

Más allá de la celebración individual

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/17/leonel-lirio-rdfw-2-1763bb3c.jpg Letty Rivera participó de la pasarela del modisto dominicano. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

El reconocimiento a Lirio destacó sus 40 años de carrera, su excelencia creativa y sus aportes al desarrollo de la moda dominicana. Más allá de la celebración individual, el homenaje sirvió para reivindicar el valor de quienes han contribuido a construir la identidad de esta industria a lo largo del tiempo.

"Esta noche celebramos 40 años de la historia creativa de Leonel Lirio, pero también celebramos la permanencia, la pasión y la capacidad de reinventarse", expresó Melkis Díaz, directora de RD Fashion Week.

La diseñadora y gestora de la plataforma señaló que uno de sus propósitos es mantener un espacio en el que convivan la experiencia de los creadores consagrados y las propuestas de las nuevas generaciones.

"RD Fashion Week quiere seguir siendo ese escenario donde reconocemos a quienes han dejado huella y, al mismo tiempo, abrimos puertas para las nuevas generaciones. Esa convivencia entre experiencia, presente y futuro es parte de lo que queremos contar a través de nuestra moda", agregó Díaz.

Una plataforma para proyectar la moda dominicana

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/17/leonel-lirio-rdfw-1-37c29772.jpg Pamela Sued lució uno de los trajes de Lirio durante la pasarela. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

Bajo el lema "Moda con propósito", RD Fashion Week 2026 apuesta por una agenda que busca ir más allá de la presentación de colecciones. Entre sus objetivos figuran el impulso a nuevos talentos, la inclusión, el intercambio entre diseñadores nacionales e internacionales y la proyección de la moda dominicana como parte de la Marca País.

La edición, que se celebra del 15 al 17 de octubre en el Hotel Marriott Santo Domingo Piantini, contempla desfiles y actividades dirigidas a generar conexiones entre los protagonistas de la industria y ampliar la visibilidad de las distintas expresiones del diseño.

Con el homenaje a Leonel Lirio como uno de sus momentos distintivos, la apertura dejó planteada una de las apuestas de esta edición: reconocer a quienes han contribuido a construir la historia de la moda dominicana y, a la vez, mantener abiertas las pasarelas para las nuevas generaciones.