A sus siete años, María Feliz vive su pasión por el modelaje en el Desfile por la Inclusión

María Feliz en el Desfile por la Inclusión: "Florecer" organizado, este sábado 17 de octubre de 2026, por la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Justicia. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

María Feliz es una niña de siete años que ha comenzado a destacarse en las pasarelas dominicanas. Con entusiasmo, cuenta que lo que más disfrutó de su participación en el Desfile por la Inclusión 2026 fue conocer a nuevas personas y ver a su papá entre el público.

"Su participación es muy emotiva; es el segundo año que estamos participando y la niña lo disfruta mucho, conoce muchas personas nuevas. Vamos a ver si se motiva y se dedica a modelar", expresó su madre, Penélope Ureña.

María es la menor de tres hermanos y tiene una discapacidad que afecta su movilidad. A su corta edad, disfruta desfilar y mostrar sus habilidades para el modelaje.

Para su madre, estas iniciativas representan una oportunidad para dar visibilidad a las personas con discapacidad y crear vínculos entre familias que comparten experiencias similares.

Este sábado 17 de octubre, la Procuraduría General de la República (PGR), en coordinación con el Ministerio de Justicia, celebró su tradicional Desfile por la Inclusión 2026, denominado "Florecer".

Con la participación de más de 120 modelos, el evento busca celebrar la diversidad, visibilizar talentos y promover una sociedad inclusiva, libre de prejuicios y discriminación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/18/whatsapp-image-2026-10-17-at-75134-pm-1-47e1ae42.jpeg Modelo del Desfile por la Inclusión: "Florecer" organizado, este sábado 17 de octubre de 2026, por la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Justicia. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/18/whatsapp-image-2026-10-17-at-75143-pm-4fc9076a.jpeg María Feliz,en el Desfile por la Inclusión: "Florecer" organizado, este sábado 17 de octubre de 2026, por la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Justicia. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/18/whatsapp-image-2026-10-17-at-75137-pm-b70c5812.jpeg Participante en la pasarela del Desfile por la Inclusión: "Florecer" organizado, este sábado 17 de octubre de 2026, por la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Justicia. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/18/whatsapp-image-2026-10-17-at-75158-pm-25278b1d.jpeg Participante del Desfile por la Inclusión: "Florecer" organizado, este sábado 17 de octubre de 2026, por la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Justicia. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/18/whatsapp-image-2026-10-17-at-75132-pm-cd3acf4b.jpeg Modelo del Desfile por la Inclusión: "Florecer" organizado, este sábado 17 de octubre de 2026, por la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Justicia. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/18/whatsapp-image-2026-10-17-at-75134-pm-2d80d46d.jpeg Modelo en elDesfile por la Inclusión: "Florecer" organizado, este sábado 17 de octubre de 2026, por la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Justicia. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/18/whatsapp-image-2026-10-17-at-75140-pm-b30de13c.jpeg Participante delDesfile por la Inclusión: "Florecer" organizado, este sábado 17 de octubre de 2026, por la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Justicia. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/18/whatsapp-image-2026-10-17-at-75140-pm-1-457fe023.jpeg Participantes en el Desfile por la Inclusión: "Florecer" organizado, este sábado 17 de octubre de 2026, por la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Justicia. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/18/whatsapp-image-2026-10-17-at-75138-pm-f50fb719.jpeg Modelo en el Desfile por la Inclusión: "Florecer" organizado, este sábado 17 de octubre de 2026, por la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Justicia. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/18/whatsapp-image-2026-10-17-at-75159-pm-94fd3180.jpeg Participante en el Desfile por la Inclusión: "Florecer" organizado, este sábado 17 de octubre de 2026, por la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Justicia. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/18/whatsapp-image-2026-10-17-at-75157-pm-ed3f6dc0.jpeg Modelo delDesfile por la Inclusión: "Florecer" organizado, este sábado 17 de octubre de 2026, por la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Justicia. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) ‹ >

La apertura de la pasarela estuvo a cargo de integrantes de Olimpiadas Especiales República Dominicana. Durante el desfile también participaron personas vinculadas a la Asociación Dominicana de Rehabilitación, la Fundación Nido para Ángeles, la Fundación Yo También Puedo y el Proyecto Nosotros del Ministerio Público.

Asimismo, formaron parte de la iniciativa niños, niñas y adolescentes acompañados por la Policía de Turismo (Politur), participantes de la Ruta de Prevención del Delito, mujeres sobrevivientes de cáncer y personas privadas de libertad que integran los programas de formación y reinserción social del sistema penitenciario.

La actividad se desarrolló en el Hotel Marriott Piantini, como parte de RD Fashion Week.

El desfile también incluyó presentaciones artísticas que acompañaron a los distintos grupos participantes, combinando música, creatividad y moda para destacar el talento y la diversidad.

Organización del desfile

El evento fue organizado por el Departamento de Derechos Humanos y la Unidad de Reinserción de Repatriados del Ministerio Público, en coordinación con el Ministerio de Justicia, a través de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (Dgspc).

La iniciativa contó con el respaldo de la Fundación Refidomsa y del Ministerio de Turismo, así como con la colaboración de instituciones, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la promoción de los derechos humanos, la inclusión y la igualdad de oportunidades.

Durante los dos días de celebración de RD Fashion Week, el Ministerio Público contará con un estand institucional en el que se exhibirán piezas elaboradas por personas privadas de libertad, pertenecientes a la marca LibertyRD.

La exposición busca mostrar los resultados de los procesos de formación, desarrollo de habilidades y reinserción social que se impulsan desde el sistema penitenciario.