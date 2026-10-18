Solange gana la competencia Angels Among Us de Victoria´s Secret
Las otras finalistas fueron Andreína Martínez, de República Dominicana, y Tatyana Tinsley, de Estados Unidos
Solange Omon fue elegida ganadora de Angels Among Us, la competencia de Victoria´s Secret que buscaba descubrir nuevos talentos para su pasarela.
La marca anunció el resultado a través de sus redes sociales, donde presentó a Solange como una mujer "audaz, radiante y auténtica", cualidades que, según la firma, representan el espíritu de esta iniciativa.
"¡Ha llegado el gran momento! Les presentamos a Solange, la ganadora de Angels Among Us", publicó Victoria´s Secret en su mensaje de celebración.
La compañía destacó que la ganadora encarna el poder de soñar en grande, asumir riesgos y aprovechar las oportunidades para brillar.
Las otras dos finalistas
Solange Omon, originaria de Camerún, compitió por el reconocimiento con otras dos aspirantes que llegaron a la etapa final:
Andreína Martínez Fournier, representante de la República Dominicana, quien fue Miss República Dominicana Universo 2021 y segunda finalista de Miss Universo 2022.
Tatyana Tinsley, modelo estadounidense nacida y criada en Nueva York, con experiencia en modelaje comercial, editorial y de pasarela.
Con este reconocimiento, Solange tendrá la oportunidad de desfilar en el Victoria´s Secret Fashion Show, uno de los eventos más conocidos de la industria de la moda.