×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Victoria´s Secret
Añadir Diario Libre en GoogleVictoria´s Secret

Solange gana la competencia Angels Among Us de Victoria´s Secret

Las otras finalistas fueron Andreína Martínez, de República Dominicana, y Tatyana Tinsley, de Estados Unidos

    Expandir imagen
    Solange gana la competencia Angels Among Us de Victoria´s Secret
    Solange (INSTAGRAM DE SOLANGE)

    Solange Omon fue elegida ganadora de Angels Among Us, la competencia de Victoria´s Secret que buscaba descubrir nuevos talentos para su pasarela.

    La marca anunció el resultado a través de sus redes sociales, donde presentó a Solange como una mujer "audaz, radiante y auténtica", cualidades que, según la firma, representan el espíritu de esta iniciativa.

    "¡Ha llegado el gran momento! Les presentamos a Solange, la ganadora de Angels Among Us", publicó Victoria´s Secret en su mensaje de celebración.

    La compañía destacó que la ganadora encarna el poder de soñar en grande, asumir riesgos y aprovechar las oportunidades para brillar.

    Las otras dos finalistas

    Solange Omon, originaria de Camerún, compitió por el reconocimiento con otras dos aspirantes que llegaron a la etapa final:

    • Andreína Martínez Fournier, representante de la República Dominicana, quien fue Miss República Dominicana Universo 2021 y segunda finalista de Miss Universo 2022.

    • Tatyana Tinsley, modelo estadounidense nacida y criada en Nueva York, con experiencia en modelaje comercial, editorial y de pasarela.

    Con este reconocimiento, Solange tendrá la oportunidad de desfilar en el Victoria´s Secret Fashion Show, uno de los eventos más conocidos de la industria de la moda.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.