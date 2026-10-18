Solange gana la competencia Angels Among Us de Victoria´s Secret

Solange ( INSTAGRAM DE SOLANGE )

Solange Omon fue elegida ganadora de Angels Among Us, la competencia de Victoria´s Secret que buscaba descubrir nuevos talentos para su pasarela.

La marca anunció el resultado a través de sus redes sociales, donde presentó a Solange como una mujer "audaz, radiante y auténtica", cualidades que, según la firma, representan el espíritu de esta iniciativa.

"¡Ha llegado el gran momento! Les presentamos a Solange, la ganadora de Angels Among Us", publicó Victoria´s Secret en su mensaje de celebración.

La compañía destacó que la ganadora encarna el poder de soñar en grande, asumir riesgos y aprovechar las oportunidades para brillar.

Las otras dos finalistas

Solange Omon, originaria de Camerún, compitió por el reconocimiento con otras dos aspirantes que llegaron a la etapa final:

Andreína Martínez Fournier , representante de la República Dominicana, quien fue Miss República Dominicana Universo 2021 y segunda finalista de Miss Universo 2022.

Tatyana Tinsley, modelo estadounidense nacida y criada en Nueva York, con experiencia en modelaje comercial, editorial y de pasarela.

Con este reconocimiento, Solange tendrá la oportunidad de desfilar en el Victoria´s Secret Fashion Show, uno de los eventos más conocidos de la industria de la moda.