Andreína Martínez celebra su paso por Victoria´s Secret: "Nunca había estado tan feliz"

La modelo dominicana Andreína Martínez en una de las imágenes oficiales de Angels Among Us, el reality de Victoria´s Secret que buscaba elegir a su nuevo ángel. ( TOMADA DEL INSTAGRAM DE ANDREÍNA MARTÍNEZ/VICTORIA'S SECRET )

La modelo dominicana Andreína Martínez tiene motivos para celebrar. Aunque no resultó elegida como el nuevo ángel de Victoria´s Secret tras destacar en el reality Angels Among Us, su primera participación en el Victoria´s Secret Fashion Show representa un logro que, para ella, merece ser reconocido más allá del resultado de la competencia.

A través de una publicación en Instagram, la segunda finalista de Miss Universo 2022 compartió su emoción por haber desfilado en una de las pasarelas más reconocidas de la industria de la moda, invitando a sus seguidores a celebrar con ella este importante paso en su carrera.

"Ustedes no están entendiendo mi felicidad. ELLA CAMINO EL VICTORIA´S SECRET FASHION SHOW (por primera vez, de muchas con Dios delante)", escribió la modelo en sus historias de Instagram, junto a una fotografía de su adolescencia.

"Con icons de la moda, que me conocían, vieron el documental, me dijeron que me veía hermosa y que devoré en la pasarela. YO ESTOY FELIZ", agregó.

Polémica

La participación de Martínez en Angels Among Us concluyó sin el título de nuevo ángel, que finalmente obtuvo Solange Omon el domingo 18 de octubre.

La dominicana llegó a la etapa final junto a Omon y Tatyana Tinsley, pero no ser la merecedora de las codiciadas alas generó controversia entre seguidores que consideraban que era una de las candidatas mejor preparadas para representar a la reconocida firma de lencería.

El debate puso sobre la mesa las expectativas que rodeaban a la modelo dominicana y la percepción de parte del público sobre sus capacidades para asumir el puesto. Sin embargo, Martínez optó por no centrar su mensaje en la decisión del jurado ni en la polémica que generó el resultado.

Su reacción estuvo marcada por la alegría de haber formado parte del espectáculo y por el reconocimiento de una oportunidad que considera trascendental para su trayectoria.

"Nunca había estado tan feliz. República Dominicana, celebremos esto. Caminé por primera vez el show más icónico... Aún no lo creo", manifestó.

La modelo también agradeció a Adam Selman, director creativo de Victoria´s Secret, y a todas las personas que hicieron posible su participación, destacando la confianza depositada en ella para formar parte de esta experiencia.

"Yo estoy celebrando, y eso es lo único que quiero ver: celebración, felicidad, cadereo y gratitud. Here´s to all that´s coming", expresó.

La modelo, además, manifestó su orgullo y cariño por haber compartido esta etapa con Tatyana Tinsley y Solange Omon, sus compañeras en la fase final del reality.