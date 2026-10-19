Cima presenta la colección "Alquimia" en RD Fashion Week 2026

La diseñadora Cindy Martínez presentó la colección "Alquimia", de su firma CIMA, en el marco de RD Fashion Week, con una propuesta que exploró la evolución de la joyería y la capacidad humana de transformar la materia en expresión artística.

Concebida como un recorrido desde las formas más primitivas del adorno corporal hasta las expresiones contemporáneas de la joyería, la colección, integrada por más de 30 piezas, partió de la relación ancestral entre el ser humano y los elementos naturales, intervenidos y resignificados a través del diseño.

En "Alquimia", cada pieza representó una etapa de ese proceso: la materia que se descubre, se transforma y adquiere una nueva dimensión hasta trascender su origen y convertirse en símbolo de expresión, identidad y arte.

La propuesta estuvo acompañada por una puesta en escena de marcada sobriedad visual. Las modelos vistieron de blanco y desfilaron descalzas, elementos concebidos para evocar un regreso a lo esencial y colocar a la joya en el centro del discurso.

El cuerpo humano funcionó así como territorio de transformación y como vínculo entre la materia original y la pieza terminada.

Pasarela

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/20/img-20261019-wa0216-87804ba2.jpg (CORTESÍA DE LA DISEÑADORA)

La pasarela contó además con la participación especial de la destacada presentadora de televisión Jatnna Tavárez, quien desfiló una de las piezas de "Alquimia" como parte de la propuesta escénica concebida para la colección.

"Con ´Alquimia´ quise volver al origen y observar la joyería desde su gesto más esencial: tomar la materia, intervenirla y convertirla en algo capaz de expresar quiénes somos. Cada pieza representa una transformación, pero también habla de esa necesidad humana de crear belleza y significado a partir de lo que tenemos delante", expresó Cindy Martínez, diseñadora y directora creativa de CIMA.

La colección profundizó la exploración creativa de Martínez en torno a la joyería entendida no sólo como complemento, sino como una manifestación artística capaz de dialogar con el cuerpo, la identidad y el tiempo.

Con "Alquimia", CIMA propuso una mirada al acto de adornarse desde sus orígenes y, al mismo tiempo, desde su constante evolución: la materia se transforma y la transformación se convierte en arte.