Alas, regresos y fantasía: los momentos más icónicos del Victoria´s Secret Fashion Show

Bella Hadid y Adriana Lima en el Victoria's Secret Fashion Show 2026. ( AFP )

El Victoria´s Secret Fashion Show volvió a convertir la pasarela en un espectáculo de moda, música y fantasía la noche del domingo 18 de octubre en Los Ángeles.

Con regresos esperados, debuts sorprendentes y alas que acapararon todas las miradas, la firma apostó por una combinación de nostalgia y renovación para reafirmar su lugar como uno de los espectáculos más esperados del calendario internacional de la moda.

Estos fueron algunos de los momentos más destacados de la noche.

Bella Hadid, la encargada de abrir el desfile

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/19/saveclipapp85737909917820606505863161277890939777833761n-c07d0931.jpg Bella Hadid en la apertura del desfile de Victoria's Secret. (AFP)

Aunque sus apariciones sobre la pasarela son cada vez más selectivas (su último desfile había sido para Saint Laurent, el pasado marzo), Bella Hadid no quiso perderse la cita con Victoria´s Secret.

La modelo inauguró el espectáculo con un conjunto de inspiración floral acompañado de unas románticas alas a juego, convirtiéndose en la protagonista de una de las primeras imágenes memorables del desfile.

Kylie Jenner debuta por todo lo alto

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/19/kylie-victoria-50410973.jpg Kylie Jenner se lució con el Fantasy Bra. (AFP)

Uno de los momentos más comentados fue el debut de Kylie Jenner. La empresaria y estrella de las redes sociales hizo su entrada con unas espectaculares alas de plumas blancas y una pieza que evocó el glamour más emblemático de la firma: el Fantasy Bra.

Creado por Jacob Arabo, fundador de Jacob & Co., en colaboración con Victoria´s Secret, el diseño incorporó 4,410 diamantes naturales y un diamante amarillo de 75.54 quilates.

Con un valor estimado de 50 millones de dólares, la pieza recuperó la tradición de los sujetadores joya de la marca y se presentó como una de las grandes apuestas de la noche.

Bárbara Palvin regresa tras convertirse en madre

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/19/saveclipapp856640034183905251992293082274520838057344164n-b126de86.jpg Bárbara Palvin, espectacular a seis meses de dar a luz. (AFP)

La modelo húngara Bárbara Palvin volvió a captar la atención con su regreso a la pasarela tras el nacimiento de su hija, Sylvie.

Apenas seis semanas después de dar a luz, protagonizó dos apariciones durante el espectáculo, demostrando una vez más su conexión con la estética de Victoria´s Secret y convirtiéndose en una de las figuras más destacadas de la edición.

Tate McRae mezcla música y lencería

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/19/saveclipapp85661052417820707072519777868232320798872727n-8e4040ae.jpg Tate McRae y Gigi Hadid en uno de los momentos más icónicos del desfile. (AFP)

La música también tuvo su cuota de protagonismo con Tate McRae, quien se integró a la estética del desfile con un conjunto de lencería roja de aire sensual.

La cantante interpretó algunos de sus temas más conocidos, entre ellos Housewife, Dear God y Sports Car, y lució alas durante parte de su actuación. Su presencia, entre modelos como Gigi Hadid, reforzó el carácter híbrido del espectáculo, donde la moda y el entretenimiento comparten escenario.

El talento dominicano también brilló

La representación dominicana tuvo su espacio gracias a Andreína Martínez y Luna Yohannan, modelo de ascendencia dominicana e india, quien desfiló por segundo año consecutivo para la firma. En su primera aparición, Luna lució un camisón lencero de seda en tono turquesa, una apuesta delicada y femenina.

Más adelante, compartió pasarela con Andreína y las finalistas del reality Angels Among Us. Juntas lucieron conjuntos de lencería en tonos nude con detalles brillantes, sumándose a una edición que también puso el foco en nuevas figuras y distintas trayectorias dentro de la industria.

KATSEYE y el guiño a la generación Z

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/19/saveclipapp85654374417821018339155319055827021754710261n-b9510ba9.jpg El grupo KATSEYE durante su presentación con piezas de la colección PINK. (AFP)

Consciente de la importancia de conectar con las nuevas generaciones, Victoria´s Secret incorporó al grupo KATSEYE, cuya estética inspirada en los años 2000 —conocida como Y2K— aportó una dosis de nostalgia y energía juvenil.

Las integrantes vistieron piezas de PINK, la línea más desenfadada de la marca, en una presentación que conectó la moda íntima con las tendencias musicales y visuales que dominan entre el público joven.

La participación del grupo reflejó la intención de la firma de renovar su lenguaje visual y ampliar su alcance sin abandonar los códigos que han definido su identidad.

Elsa Hosk vuelve con unas alas monumentales

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Después de su última aparición en el desfile en 2018, cuando lució el Fantasy Bra, Elsa Hosk regresó a la pasarela con una propuesta que no pasó inadvertida.

La modelo sueca destacó por unas alas de dimensiones extraordinarias, entre las más imponentes del espectáculo. Su retorno, después de convertirse en madre de sus dos hijas, añadió otro capítulo a la lista de regresos memorables de la velada.

Adriana Lima y un cierre para la historia

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/19/saveclipapp855161562186391734310130247123916851931784360n-f83312af.jpg Adriana Lima cerró por todo lo alto el desfile. (AFP)

Si hubo una figura capaz de concentrar la emoción del público, fue Adriana Lima. La supermodelo brasileña alcanzó la cifra de 21 participaciones consecutivas en el desfile y fue la encargada de cerrar la presentación entre aplausos.

Para la ocasión, eligió un conjunto blanco acompañado de unas alas de fantasía de gran impacto visual, una imagen que evocó la historia y el legado de la firma.

Su aparición fue uno de los momentos más emotivos de la noche y una celebración de la trayectoria de una de las modelos más estrechamente vinculadas con el universo Victoria´s Secret.

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