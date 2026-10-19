Solange Omon conquista las alas de Victoria´s Secret y Andreína Martínez brilla en la pasarela

En una noche histórica transmitida en vivo, la modelo africana obtuvo sus alas oficiales y un contrato con IMG Models, mientras la dominicana Andreína Martínez desfiló como finalista y Kylie Jenner sorprendió con un sostén de 50 millones de dólares.

El Victoria's Secret Fashion Show 2026 vivió una de sus ediciones más emotivas y mediáticas al combinar el final de su reality, el regreso de su pieza más icónica y una pasarela llena de sorpresas.

El momento central de la noche fue el anuncio en vivo de la ganadora de la segunda temporada del reality Angels Among Us. La modelo camerunesa Solange Omon fue elegida como la nueva Ángel de la marca, superando en el Top 3 final a la neoyorquina Tatyana Tinsley y a la dominicana Andreína Martínez.

Con este triunfo, Omon no solo consiguió las codiciadas alas oficiales de Ángel, sino también un contrato exclusivo de modelaje con la prestigiosa agencia IMG Models, consolidando así el inicio de su carrera internacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/19/whatsapp-image-2026-10-19-at-122828-am-0f380f96.jpeg Andreína Martínez (INSTAGRAM DEVICTORIA´S SECRET)

El desfile de la dominicana

Aunque no se llevó la corona, la dominicana Andreína Martínez también tuvo su momento en la pasarela. Finalista del reality, la modelo desfiló durante la transmisión del show luciendo un conjunto de lencería en tono piel nude, junto a un grupo de modelos.

Martínez caminó sin portar las icónicas alas, reservadas únicamente para las Ángeles oficiales y para la ganadora de la competencia, pero su participación confirmó su proyección dentro de la industria tras su paso por el programa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/19/jenner-6b5d6b9d.png kylie Jenner. (INSTAGRAM DEVICTORIA´S SECRET)

La sorpresa de la noche: Kylie Jenner y el Fantasy Bra

Uno de los momentos más espectaculares y comentados del desfile fue el debut de Kylie Jenner en la pasarela de Victoria's Secret.

La empresaria y estrella mediática fue la sorpresa de la noche al ser la encargada de revivir el legendario Fantasy Bra, una tradición que la marca había pausado por años. Jenner lució una pieza valorada en 50 millones de dólares y compuesta por 4,410 diamantes, devolviendo el glamour extremo que caracterizó a la era dorada del show.