Andreína Martínez rechaza los ataques contra Solange Omon: "Eso nunca va a representarme"

La modelo dominicana Andreína Martínez rechazó los comentarios racistas y las comparaciones surgidas en redes sociales tras la elección de la camerunense Solange Omon como nueva ángel de Victoria´s Secret, luego de su participación en el reality Angels Among Us.

A través de sus historias de Instagram, Andreína compartió su tristeza por los miles de mensajes ofensivos que recibió después de participar en el Victoria´s Secret Fashion Show 2026.

Para la modelo, una experiencia que esperaba recordar como uno de los grandes logros de su carrera terminó marcada por una controversia que, además, afectó a otra participante.

"@solange_omon es el nuevo ángel, y estoy feliz por ella, orgullosa de ver su crecimiento y emocionada por su nueva vida. Estoy encantada de que caminé en el show de Victoria's Secret", escribió.

"Es triste que para intentar elevarme o apoyarme tengan que menospreciar a otra mujer. Eso nunca va a representarme a mí", continuó en su mensaje.

Concluyó el comunicado diciendo que no va a estar de acuerdo con las personas que aprovechen este momento para justificar su odio y tampoco va a dejar que usen su nombre para excusar sus faltas de respeto.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/20/mensaje-andreina-ffa95b92.jpg Mensaje compartido por Andreína Martínez en sus historias de Instagram. (CAPTURA TOMADA DEL INSTAGRAM DE ANDREÍNA MARTÍNEZ)

Una celebración marcada por la polémica

La elección de la modelo camerunesa Solange Omon como ganadora del concurso Angels Among Us generó reacciones divididas entre los seguidores del certamen. Algunos usuarios consideraron que el desempeño de Andreína merecía el reconocimiento y manifestaron su inconformidad con el resultado.

Entre los mensajes compartidos en redes sociales aparecieron frases como "Andreína was the real angel" y "La verdadera ganadora es Andreína, y todos lo sabemos". Otros comentarios cuestionaron los criterios de selección y la relación entre las pruebas realizadas durante el proceso y la decisión final.

Sin embargo, Andreína dejó claro que no comparte las expresiones dirigidas contra Omon. Incluso, recordó una visita a Disneyland junto a la camerunense, que describió con cariño.

Respuesta de la marca

Ante las críticas, Victoria´s Secret defendió su elección mediante una publicación en Instagram, en la que destacó las cualidades de Omon y su desempeño durante el proceso.

"Solange destacó por su autenticidad, confianza e individualidad, y la determinación y pasión que trajo a cada paso del viaje", señaló la firma de lencería.