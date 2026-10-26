Rafael Rivero propone vestir a Santiago de moda, arte y memoria

Francisco Sanchís, María Belisa, Rafael Rivero, Carmen Molina y José Vásquez. ( CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES )

Con una mágica propuesta de vestir a Santiago con alma y corazón, el diseñador Rafael Rivero anunció su próximo desfile para el jueves 19 de noviembre a las 6:30 de la tarde, teniendo como escenario el emblemático Parque Duarte.

"Santiago: una colección con alma y corazón", se realizará a beneficio del Hospicio San Vicente de Paúl de Santiago. "Vestir una ciudad es revelar su esencia: reconocer la belleza de sus plazas, volver la mirada hacia su arquitectura y encontrar en sus tradiciones una nueva forma de crear", destacó el diseñador Rafael Rivero.

La propuesta reunirá moda, música, arte y patrimonio, desde un proyecto que nace del deseo de rendir homenaje a Santiago a través del lenguaje universal de la moda.

Su inspiración recorrerá distintas escalas de la identidad de un pueblo, desde el detalle discreto de una fachada, el movimiento de una hoja o un gesto cotidiano de su gente, hasta la presencia de sus monumentos, la energía de su folclore y la fuerza de su historia.

La colección encuentra su hilo conductor en la relación de lo íntimo y lo monumental, entre aquello que distingue a la ciudad y aquello que le da alma.

La cultura, las tradiciones y la gente de Santiago serán el centro de esta mirada creativa. Sus colores, sus expresiones populares, sus jardines y su patrimonio se traducirán en siluetas, texturas y volúmenes que evocan la ciudad desde la sensibilidad del diseñador.

Rafael Rivero hará honor al ADN de su marca, reuniendo los recursos que definen su lenguaje: la construcción cuidada, el trabajo artesanal, la riqueza de las texturas y el equilibrio entre estructura y ligereza, donde algunas piezas icónicas de la firma serán reinterpretadas con una visión más contemporánea.

La propuesta se desarrollará con textiles de calidad premium, entre ellos organza, gazar, tafeta, falla y encajes. Estos materiales, junto con los elementos tradicionales de Maison Rivero, darán forma a una colección que conecta la identidad de la casa con nuevas posibilidades de expresión.

Detalles

Bajo la producción de Sócrates McKinney, el desfile contará con 30 modelos, como homenaje simbólico a los treinta caballeros. El acompañamiento de músicos sinfónicos, aportará una dimensión musical a la puesta en escena junto a la conducción de Francisco Sanchis y la presencia de una gran artista dominicana.

Al concluir el desfile, la celebración continuará con un after party en el Monumento a los Héroes de la Restauración. Las boletas tendrán un costo de 2,500 pesos, por el propósito solidario y social que tiene.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/26/desfile-santiago-2-ec7e11ed.jpeg Patricia Atiles y José Liranzo. (CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/26/desfile-santiago-3-838abf75.jpeg Marisol Reynoso y Melissa Sued. (CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/26/desfile-santiago-4-e89edc6e.jpeg Eizel Puras y Grisbel Medina. (CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/26/desfile-santiago-5-708bcea7.jpeg Francia Alvarez, Karina García y Brenda Martínez. (CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES) ‹ >

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