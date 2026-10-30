Nina Vásquez honra el legado de María Trinidad Sánchez en su nueva colección

Nina Vásquez y Gloria Reyes, quien luce el pañuelo conmemorativo de María Trinidad Sánchez. ( JUAN GUIO )

La historia también puede contarse a través de la moda. La muestra es la novedad de la diseñadora dominicana Nina Vásquez, quien anunció su más reciente colección, con la cual honra el legado de María Trinidad Sánchez.

Es una propuesta de 20 piezas que toma como punto de partida la vida y el legado de María Trinidad Sánchez, figura de la historia nacional cuya valentía y compromiso con sus ideales marcaron la inspiración de esta entrega.

Durante el encuentro, conducido por Iamdra Fermín, la creadora explicó que la colección nació de una investigación sobre la vida de la heroína, realizada con documentación del Archivo General de la Nación, y de su interés por recuperar episodios de la historia dominicana a través del diseño.

"Para saber dónde estamos tenemos que saber de dónde venimos", expresó Vásquez al explicar su motivación para rescatar la memoria de una mujer que, según destacó, mantuvo sus convicciones hasta las últimas consecuencias.

La propuesta incorpora referencias estéticas de la época victoriana, correspondiente al período histórico en el que vivió María Trinidad Sánchez, y las combina con elementos contemporáneos que mantienen la esencia de la marca.

Las piezas evocan también la identidad de la provincia que lleva el nombre de la heroína, tía de uno de los libertadores de la Patria, Francisco del Rosario Sánchez.

Un pañuelo con memoria

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/30/291026-anuncio-de-desfile-de-nina-vasquez--foto-juan-guio-20-ce95acf4.jpg Nina Vásquez indicó que el pañuelo recoge elementos de la historia de María Trinidad Sánchez. (JUAN GUIO)

Entre las novedades de la presentación sobresalió un pañuelo diseñado como una pieza independiente, pero estrechamente vinculada al concepto de la colección, que durante el acto de presentación le fue entregado uno a la Ministra de la Mujer, Gloria Reyes.

La propuesta gráfica recoge elementos de la historia de María Trinidad Sánchez, entre ellos la fecha de su fusilamiento, el 27 de febrero de 1845, imágenes de un monumento relacionado con su memoria, los colores de la bandera dominicana y frases alusivas a la libertad, la valentía y la defensa de los ideales.

La diseñadora explicó que la pieza surgió de su interés por narrar visualmente los acontecimientos que rodearon la vida de la heroína y convertirlos en un accesorio que las mujeres puedan llevar y, al mismo tiempo, reconocer como parte de su historia.

La tela fue impresa en Bulgaria y el lanzamiento coincidió con otro acontecimiento para la marca: la obtención de la licencia de uso del sello Hecho en RD, reconocimiento que Vásquez recibió como un logro significativo al cumplirse nueve años de trayectoria.

El pañuelo también tiene una dimensión solidaria. Con su venta se apoyará la causa de la fundación Rescatando Mariposas, que trabaja en favor de mujeres afectadas por la violencia.

La colección tendrá su presentación en pasarela el viernes 27 de noviembre, en el Hotel Boutique del Lago, como parte de la Semana de la Moda de Nagua, programada del 26 al 28 de ese mes, con la participación de más de 15 diseñadores nacionales e internacionales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/30/291026-anuncio-de-desfile-de-nina-vasquez--foto-juan-guio-24-a4967f08.jpg Carlos Machuca y Anny Abate. (JUAN GUIO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/30/291026-anuncio-de-desfile-de-nina-vasquez--foto-juan-guio-6-dedbe194.jpg El evento se llevó a cabo en el Rooftop de la Torre Altamar IX. (JUAN GUIO) ‹ >

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