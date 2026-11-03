El dominicano Juan Carlos Saviñón, seleccionado para la Bienal Iberoamericana de Diseño 2026

El diseñador industrial dominicano Juan Carlos Saviñón, fundador de Sav Design Studio, fue seleccionado para participar en la décima edición de la Bienal Iberoamericana de Diseño (BID26), en España, con su proyecto JSavinon Gafas Artesanales RD.

Se trata de una propuesta que fusiona artesanía, tecnología e innovación en la creación de gafas únicas y personalizables.

Bajo el lema Prácticas en transformación, la BID26 reunirá en Madrid, del 2 al 7 de noviembre, a profesionales, instituciones y agentes culturales de Iberoamérica para visibilizar proyectos procedentes de 22 países que exploran nuevas formas de entender el diseño y su impacto social, cultural y ambiental.

El encuentro tendrá como sede la Central de Diseño de Matadero Madrid y destacará la importancia de los procesos creativos, la experimentación y la relación del diseño con los contextos en los que se desarrolla.

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La propuesta

El proyecto de Saviñón nació de su pasión por crear piezas que combinan el trabajo manual con la precisión tecnológica. Ante las limitaciones para acceder a acetatos, encontró en la madera, adquirida a proveedores locales, el material base para desarrollar una identidad propia, convirtiendo una dificultad inicial en una oportunidad para innovar.

Su propuesta integra maderas seleccionadas con materiales técnicos como nylon, compuestos, textiles y fibra de carbono.

El proceso de fabricación abarca desde los bocetos manuales y el diseño asistido por computadora (CAD) hasta el diseño paramétrico, el prototipado tridimensional y la validación ergonómica, seguido del corte de precisión, el lijado, el ensamblaje y los acabados artesanales.

Más allá de su función como accesorio, las gafas de JSavinon se conciben como objetos de expresión artística, definidos por la personalización y la atención al detalle.

La combinación de materiales y técnicas busca equilibrar la calidez de la madera con la precisión de la ingeniería, dando lugar a piezas que reflejan la visión creativa de su autor.

La sostenibilidad y la identidad local también forman parte de la filosofía del proyecto. A través del uso de madera y otros materiales seleccionados, Saviñón apuesta por revalorizar el trabajo artesanal y explorar alternativas que contribuyan a reducir el impacto ambiental, fortaleciendo al mismo tiempo la conexión entre diseño, creatividad y recursos locales.

Como parte de su compromiso con la formación, el diseñador comparte sus conocimientos con jóvenes que trabajan en su taller y participa en conversatorios con estudiantes de diseño, promoviendo el intercambio de experiencias sobre la integración de las herramientas tecnológicas con los procesos artesanales.

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