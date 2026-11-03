De Sosúa a Nueva York: Stefano Scholtens protagoniza campaña de Morgenthal Frederics

El modelo dominicano Stefano Scholtens en la nueva campaña de la firma de lentes Morgenthal Frederics. ( CEDIDA POR LUIS MENIEUR )

De trabajar en el sector hotelero de Sosúa a ver su imagen exhibida en Nueva York como parte de una campaña publicitaria de una histórica firma estadounidense de lujo. Así continúa escribiéndose la trayectoria internacional del modelo dominicano Stefano Scholtens.

Nacido en Puerto Plata y criado en Sosúa, Scholtens ha conseguido abrirse camino en la competitiva industria internacional de la moda, luego de que el cazatalentos dominicano Luis Menieur identificara su potencial y lo contactara a través de Instagram.

Su recorrido lo ha llevado a trabajar con importantes nombres de la industria, entre ellos la casa italiana Bottega Veneta, con la que participó en la presentación de su colección primavera-verano 2025 en Milán, además de Corneliani, Cult Gaia, System y AWGE, vinculada al artista estadounidense A$AP Rocky.

Su imagen también ha aparecido en publicaciones especializadas como GQ Portugal, Esquire China y Men´s Folio Singapore.

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Ahora, el joven dominicano suma un nuevo logro al participar en una campaña de Morgenthal Frederics, una firma estadounidense de gafas de lujo fundada en Nueva York en 1913 y reconocida por sus diseños artesanales y sus monturas elaboradas con materiales exclusivos.

Trayectoria de la firma

Con 113 años de trayectoria, la marca ha estado vinculada a personalidades de la cultura, el entretenimiento y el arte, entre ellas Andy Warhol, Jacqueline Kennedy Onassis, Beyoncé, Michelle Obama, Mick Jagger, LeBron James y el cineasta Spike Lee.

Sus diseños también han tenido presencia en el universo audiovisual, con campañas protagonizadas por actores como Norman Reedus y su utilización en producciones televisivas como Only Murders in the Building, protagonizada por Steve Martin.

La firma atraviesa actualmente una nueva etapa creativa bajo la dirección de John Juniper y Jeff Solorio, fundadores de la reconocida marca DITA, quienes presentaron en octubre de 2026 la colección otoño-invierno denominada Heritage in Motion.

La imagen de Scholtens puede verse en un establecimiento de la firma en el exclusivo sector SoHo de Nueva York, donde el modelo compartió un video mostrando su emoción al encontrarse con su propia publicidad.

En el audiovisual, recuerda sus orígenes y expresa su sorpresa ante los logros alcanzados durante los últimos cuatro años.

La experiencia, que él mismo describe como su primera campaña mundial de gafas, representa otro paso en una carrera que comenzó lejos de las grandes capitales de la moda y que hoy lo conecta con importantes espacios de la industria internacional.