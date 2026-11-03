Jude Bellingham eleva la temperatura en la nueva campaña de Calvin Klein

El futbolista británico Jude Bellingham en la nueva campaña de Calvin Klein. ( INSTAGRAM @CALVINKLEIN )

Hay figuras que trascienden el terreno de juego y encuentran en la moda otra forma de expresar su personalidad. Jude Bellingham es una de ellas.

El futbolista británico se convierte en el nuevo rostro de Calvin Klein para protagonizar la campaña global de Icon Cotton Stretch, una de las líneas emblemáticas de ropa interior masculina de la firma, en una colaboración que pone el foco en la confianza, la comodidad y el estilo individual.

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Fotografiada por Oliver Hadlee Pearch en Madrid, la campaña presenta una faceta diferente del deportista. Lejos de la intensidad de los estadios, Bellingham posa con una actitud natural y desenfadada, en una serie de imágenes de estética minimalista que mantienen la sensualidad y el carácter contemporáneo que distinguen el universo visual de Calvin Klein.

El concepto creativo gira en torno a reconocer el ícono que cada persona lleva dentro. Una filosofía que encuentra en Bellingham un representante natural y que conecta con los códigos históricos de la marca, donde la ropa interior deja de ser una prenda meramente funcional para convertirse en una declaración de seguridad y estilo.

"Me gustó la idea del ´ícono que lleva dentro´: esa confianza que empieza por sentirte cómodo contigo mismo", comentó el futbolista sobre su primera colaboración con la firma.

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La colección

En el centro de la campaña está la colección Icon Cotton Stretch, una línea que apuesta por la combinación de algodón y elastano para ofrecer comodidad, soporte y libertad de movimiento.

Entre sus novedades destaca el Icon Cotton Stretch Shine Trunk, que incorpora una banda elástica con el logotipo Infinity Bond en un acabado brillante, un detalle que actualiza la estética clásica de la ropa interior masculina.

La propuesta se completa con los modelos Boxer Brief, Low Rise Trunk, Hip Brief y Slim Boxer, distintas siluetas que mantienen una visión funcional y atemporal del diseño, pensada para acompañar el ritmo cotidiano sin renunciar al estilo.

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Con este lanzamiento, Calvin Klein vuelve a explorar el vínculo entre moda, deporte y cultura contemporánea, sumando a Bellingham a su trayectoria de campañas protagonizadas por figuras cuya influencia va más allá de sus respectivas disciplinas.

Disponible globalmente desde el 2 de noviembre, la campaña tiene presencia en las tiendas de Calvin Klein, su plataforma digital, redes sociales y espacios publicitarios exteriores de gran formato.

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