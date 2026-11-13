Lina Cuevas presenta "Affair Collection"

La muestra fue creada por la diseñadora Adelina Cuevas. ( CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES )

La firma dominicana Lina Cuevas presentó su nueva colección Affair Collection, durante un encuentro celebrado en Sarah Restaurante, aquí los invitados tuvieron la oportunidad de apreciar los minuciosos detalles que la hacen una muestra de elementos singulares.

Cada pieza busca que la mujer pueda expresar su personalidad a través de los accesorios que utiliza. La colección, creada por la diseñadora Adelina Cuevas, presenta una propuesta de bolsos que combina:

Elegancia

Creatividad

versatilidad

Uno de los elementos que distingue a Lina Cuevas es la posibilidad de intercambiar las asas de sus carteras, permitiendo crear diferentes combinaciones. En esta ocasión, la diseñadora también presentó un accesorio que permite utilizar esas mismas asas como collares, ampliando las opciones para quienes buscan piezas diferentes y funcionales.

Elaboración artesanal

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/13/whatsapp-image-2026-11-13-at-45953-pm-ae3b0483.jpeg Cada pieza busca que la mujer pueda expresar su personalidad a través de los accesorios que utiliza. (CORTESÍA DE LOS ORGANIZADORES)

Durante la actividad, los invitados pudieron conocer de cerca los diseños de Affair Collection. La marca, fundada en 2021, se caracteriza por la elaboración artesanal de bolsos en República Dominicana y Brasil, con diseños exclusivos y producciones limitadas.

Con esta nueva colección, Adelina Cuevas continúa apostando por el diseño dominicano, ofreciendo bolsos y accesorios que combinan moda, calidad y personalidad.