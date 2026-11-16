Bajo el concepto "Donde todo empezó", la organización de Miss Universo ha presentado una propuesta visual que rinde homenaje a sus orígenes en 1952, celebrando el legado de generaciones de mujeres que han marcado la evolución de la competencia a lo largo de siete décadas y media. ( CORTESÍA DE GIANNINA AZAR )

El talento y la creatividad de la moda dominicana vuelven a proyectarse en uno de los escenarios de mayor visibilidad internacional.

La reconocida diseñadora Giannina Azar es la responsable de los trajes de baño utilizados en los retratos oficiales de las candidatas de Miss Universo 2026, una edición especialmente significativa que conmemora los 75 años de historia del prestigioso certamen.

Bajo el concepto "Donde todo empezó", la organización de Miss Universo ha presentado una propuesta visual que rinde homenaje a sus orígenes en 1952, celebrando el legado de generaciones de mujeres que han marcado la evolución de la competencia a lo largo de siete décadas y media.

Nuevo hito en una carrera destacada

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/16/unnamed-34-7e1e94c2.jpg Giannina Azar. (CORTESÍA DE GIANNINA AZAR)

La participación de Giannina Azar en esta producción representa un nuevo hito en su trayectoria internacional y reafirma:

El posicionamiento de la República Dominicana como una fuente de creatividad

La innovación

El talento dentro de la industria global de la moda

Esta colaboración adquiere especial relevancia por tratarse del 75.º aniversario de Miss Universo, una celebración que conecta la historia del concurso con una nueva generación de delegadas provenientes de distintas culturas y nacionalidades.

Con esta participación, Giannina Azar continúa ampliando la presencia de la moda dominicana en plataformas de alcance mundial, demostrando que el diseño nacional tiene la capacidad de integrarse a grandes producciones internacionales y contribuir a la proyección de la República Dominicana como referente de talento y creatividad.

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